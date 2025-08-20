ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

VWのピックアップトラック『アマロック』、200台の限定車登場…ブラジル伝統の祭典70周年を祝う

フォルクスワーゲンが、ピックアップトラック『アマロック』の限定車「バレトス70周年記念モデル」をブラジルで発表した。

この特別限定車は、2025年に70回目を迎えるバレトス・ペアン祭を記念して、オス・インデペンデンテスとのパートナーシップにより開発された。200台の限定生産で、各車両にはシリアルナンバーが付与される。

同モデルは2025年8月21日から31日まで開催されるバレトス・ペアン祭の公式車両として使用される。この歴史的な70回目の開催では99万人以上の来場者が見込まれ、130以上のショーが予定されている。

内装では、ラバーマットと記念ロゴ入りのシリアルナンバープレートがシフトレバー近くに配置される。また、エクストリーム仕様の専用装備として、20インチアルミホイール、スポーツペダル、ブラックミラーカバー、サイドステップ、「エクストリーム」バッジ付きロールバーなどを標準装備する。

パワートレインには、3リットルV6ターボディーゼルエンジンを搭載。最高出力258hp（オーバーブースト時272hp）、最大トルク59.1kgfmを発生し、8速オートマチックトランスミッションと4モーションフルタイム4WDシステムを組み合わせる。このエンジンは最新の排出ガス規制に適合している。

《森脇稔》

