「コーナーロケット」ことKTM『390 DUKE』が2025年モデルに、シートカラーを一新　82万9000円

KTM『390 DUKE』2025年モデル
KTMジャパンが8月19日、新型『390 DUKE』を発表した。2025年9月の発売予定で、メーカー希望小売価格は82万9000円（税込）となっている。

「コーナーロケット」の異名を持つ390 DUKEは、2024年に新型へと進化し、持ち前の卓越した敏捷性、軽快なハンドリング、そしてパンチの効いたパフォーマンスがさらに強化されている。

今回登場の2025年モデルでは、シートカラーをブラックに一新することで、より引き締まったルックスとなった。カラーはエレクトロニック オレンジを採用している。

充実した電子制御デバイスを装備しており、ライドモード、コーナリングトラクションコントロール、コーナリングABS、ローンチコントロールなどを搭載。さらにアジャスタブル機能付きサスペンション、LEDヘッドライト、TFTフルカラーディスプレイ、ウインカー自動キャンセル機能など、クラスを超えた豊富な装備がライディングの楽しさをしっかりとサポートする。

主要諸元は、エンジン型式が水冷4ストロークDOHC単気筒、総排気量398.7cc、最高出力33kW（45PS）/8500rpm、最大トルク39Nm/7000rpm。変速機は6速、ホイールベース1357mm、シート高820mm、燃料タンク容量約15リットル、車輌重量165kg（燃料含む）となっている。

