SUV『グランドビターラ』に特別仕様車「ファントムブラック」、マルチスズキが「NEXA」10周年で発表

スズキのインド子会社のマルチスズキは、プレミアムディーラーネットワーク「NEXA」の10周年を記念して、SUV『グランドビターラ』の特別仕様車「ファントムブラック エディション」を発表した。

新モデルは専用のマットブラックカラーを採用し、NEXAの洗練された上品さと控えめなエレガンスの哲学を体現している。NEXAのフラッグシップSUVとして、『グランドビターラ・ファントムブラックエディション』は、卓越した性能とプレミアムスタイリングの既存の評価を基盤としている。

マットブラックの外装は、洗練された控えめな方法で独特の存在感を発揮し、強さと優雅さを巧みに組み合わせている。ストロングハイブリッドの「アルファ+」グレードでのみ提供され、標準グランドビターラのプレミアムオールブラック内装を継承し、パーフォレーテッドフェイクレザーシートとシャンパンゴールドアクセントを採用している。

グランドビターラファントムブラックエディションは、多数のプレミアム機能で洗練されたドライビング体験を提供する。内装はパノラマサンルーフにより開放的で広々とした雰囲気を提供し、パーフォレーテッドフェイクレザーを使用したベンチレーテッドフロントシートが全体的な快適性を向上させる。

先進的な22.86cm（9インチ）スマートプレイプロ+インフォテインメントシステムは、ワイヤレスアンドロイドオートとアップルカープレイ接続を提供し、プレミアムクラリオンサウンドシステムが洗練されたリスニング体験を補完する。360度ビューカメラとヘッドアップディスプレイで安全性と利便性がさらに向上し、ワイヤレス充電ドックが簡単なデバイス充電を保証する。

さらに、スズキコネクトがリモートアクセス機能付きのスマートで接続されたカー機能を提供し、真にモダンで接続されたSUV体験を創造している。

全乗用車セグメントで強化された安全性を提供するMSILのコミットメントを再確認し、グランドビターラはNEXAセーフティシールドを装備している。これには6つのエアバッグ、電子安定プログラム、電子制動力配分付きアンチロックブレーキシステム、ヒルホールドコントロール、リバースパーキングセンサー、リマインダー付き3点式シートベルトなどが含まれる。