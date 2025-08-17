ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

『ポールスター3』が1回の充電で935km走行、電動SUV単一充電のギネス世界記録に

『ポールスター3』が、電動SUVの単一充電走行距離でギネス世界記録を樹立
ポールスターの電動SUV『ポールスター3』が、電動SUVの単一充電走行距離でギネス世界記録を樹立した。最近発売されたロングレンジ・シングルモーター仕様が581.3マイル（935.44km）を達成し、WLTP公表値の438マイル（706km）を大幅に上回った。

サム・クラーク、ケビン・ブッカー、リチャード・パーカーの3名が挑戦し、19.5kWh/100マイル（5.13m/kWh）の効率を記録した。

挑戦には標準仕様の量産車を使用し、ギネス世界記録の公式審査員ポーリナ・サピンスカが認定した。ウェブフリートが詳細な記録と独立検証済みの映像、走行距離計の読み取り値、GPS読み取り値、バッテリーレベルデータを提供した。車両は挑戦のための改造は一切行わず、標準の20インチホイールにミシュランスポーツ4 EVタイヤを装着した状態で実施された。

挑戦は雨天を含む様々な天候条件下で22時間57分かけて完了した。ドライバーは注意力維持のため3時間ごとに交代した。ポールスター3はWLTP公表値の438マイルに到達した時点でバッテリー容量の20%が残っており、バッテリー残量0%表示後もさらに8マイル走行したが、最終的に停止する前に充電器に到達した。

《森脇稔》

