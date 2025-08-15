アキュラが新型EV『RSX』プロトタイプを発表…新世代ホンダEVプラットフォーム

ホンダは8月14日（米国現地時間）、アキュラブランドのSUVタイプの新型EV、アキュラ『RSX』プロトタイプを世界初公開した。量産モデルは2026年後半の発売を予定している。

同車は2024年にカリフォルニア州で開催されたモントレー・カー・ウィークで発表されたコンセプトモデル、アキュラ『パフォーマンス・イーブイ・コンセプト』をベースに開発された。

生産はオハイオ州メアリズビル四輪車生産工場で行われる。同工場は米国におけるEV生産のハブ拠点と位置付けられており、ハイブリッドを含むICE（内燃機関）搭載車とEVの混流生産による柔軟な生産体制を持つ。

アキュラRSXプロトタイプは、ホンダが独自に開発した次世代EVプラットフォームを採用する最初のモデルだ。また、ホンダ独自のビークルOS「ASIMO OS（アシモオーエス）」を搭載し、ユーザー一人ひとりの好みや運転行動を学習して、“超・個人最適化”された移動体験を実現するという。

パワフルなデュアルモーターによるAWD（オールホイールドライビング）やスポーティなセッティングを施したダブルウィッシュボーン式フロントサスペンション、ブレンボ製ブレーキを標準装備する。低重心設計による没入感のある魅力的な走行体験が期待できる。

さらに、双方向充電機能を備えており、移動手段としての用途にとどまらず、移動に用いないときは蓄電池として家電製品への電力供給が可能で、エネルギーの有効活用にも貢献する。

デザイン面では、次世代EVプラットフォームが可能にするデザインの自由度を最大限に生かし、クーペのようなシルエットに深く彫り込まれた形状のサイドパネルを備えた、力強いプロポーションとしている。

張り出したホイールアーチに21インチの大径マルチスポークホイールが力強さを演出する。ロングホイールベースによりタイヤが車体の四隅に配置され、前後オーバーハングが短くなることで、現代的で走りに特化したデザインを意図している。

フロントフェイスは、アキュラ独自のダイヤモンド・ペンタゴン・デザインを進化させ、シャープな形状のデイタイムランニングライトと、低い位置に配置されたLEDヘッドライトによって、上下分割型の印象的なヘッドライトデザインを採用した。

アキュラRSXプロトタイプは、カリフォルニア州で開催されるモントレー・カー・ウィークのイベント「ザ・クエイル」（現地時間8月15日）および「ペブルビーチ・コンクール・デレガンス」（現地時間8月17日）にて展示予定だ。