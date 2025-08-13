ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

マクラーレンの最新ハイパーカー『W1』、米国デビューへ…モントレーカーウィーク2025

マクラーレン W1
  • マクラーレン W1
  • マクラーレン W1
  • マクラーレン W1
  • マクラーレン W1
  • マクラーレン 750S ル・マン
  • マクラーレン 750S ル・マン
  • マクラーレン 750S ル・マン
  • マクラーレン 750S ル・マン

マクラーレンの最新ハイパーカー『W1』が8月16日、モントレーカーウィーク2025のエキゾチックス・オン・ブロードウェイで、アメリカ大陸初の公開展示を行う。

W1は2024年10月にグローバルデビューを果たした、マクラーレン『F1』と『P1』の後継モデル。V8ハイブリッドパワートレインにより1258hpを発生し、マクラーレン史上最高出力を誇る。直線加速性能では『スピードテール』を上回り、サーキットでは『セナ』より3秒速いラップタイムを記録している。

マクラーレン W1マクラーレン W1

同時に展示されるのが、1995年のル・マン24時間レース勝利30周年を記念した特別仕様車『750Sル・マン』だ。伝説的な59号車『F1 GTR』にオマージュを捧げ、ル・マングレーの外装色とルーフスクープ、5スポークLMホイールを装備する。

マクラーレン・スペシャル・オペレーションズ（MSO）のハイダウンフォースキット（HDK）により、標準の『750S』より10%ダウンフォースが向上。カーボンファイバー製アクティブリアスポイラーと拡大されたフロントスプリッターが特徴的だ。

マクラーレン 750S ル・マンマクラーレン 750S ル・マン

さらに週末には「States of Endurance」イベントが開始される。ル・マン勝利30周年記念として、『アルトゥーラスパイダー』と750S計3台がモントレーからマイアミまでアメリカ大陸を横断する。24時間レースの走行距離に相当する約4800kmの旅程で、各車両には24時間レースの昼夜を表現した特別ラッピングが施されている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

マクラーレン（McLaren）

モントレー カーウィーク（Monterey）

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES