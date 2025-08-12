ホーム モータースポーツ／エンタメ モータースポーツ 記事

ポルシェ911のレーシングカー、「GT3 R」が進化...サスペンションと空力を最適化

ポルシェ『911 GT3 R』の進化版
  • ポルシェ『911 GT3 R』の進化版
  • ポルシェ『911 GT3 R』の進化版
  • ポルシェ『911 GT3 R』の進化版
  • ポルシェ『911 GT3 R』の進化版
  • ポルシェ『911 GT3 R』の進化版
  • ポルシェ『911 GT3 R』の進化版
  • ポルシェ『911 GT3 R』の進化版

ポルシェは、2026年シーズンに向けてレーシングカー『911 GT3 R』の進化版を発表した。現行モデルは2023年のデビュー以来、世界で500回以上のレーススタートを記録し、数多くの勝利とタイトルを獲得している。

今回の進化版では、サスペンションと空力性能の最適化に重点を置いた。最も目立つ変更点は、フロントホイールアーチ上部に追加されたベンチダクト（ルーバー）だ。これにより空力性能が大幅に向上し、ダブルウィッシュボーン式フロントサスペンションの最適化されたキネマティクスと組み合わせることで、減速時のフロントエンドの沈み込みを抑制する。

ポルシェ『911 GT3 R』の進化版ポルシェ『911 GT3 R』の進化版

リア部分では、スワンネック式リアウイングに4mmのガーニーフラップを装備。これにより追加のダウンフォースを生成し、空力バランス調整の幅を広げる。マルチリンク式リアアクスルの改良されたキネマティクスは、急加速時のリアエンドの沈み込みを軽減し、前後アクスル間の荷重配分を改善する。

電動油圧パワーステアリングシステムには追加の流体冷却機能を搭載し、ニュルブルクリンク北コースなどの厳しいサーキットでも一貫したステアリングフォースを確保する。新しいセラミック製ホイールベアリングは堅牢性と耐久性を向上させ、改良されたセンタリングピンによりドライブシャフトの取り付けが簡素化された。

ポルシェ『911 GT3 R』の進化版ポルシェ『911 GT3 R』の進化版

4.2リットル水平対向6気筒エンジンは最大416kW（565ps）を発生し、BoP（バランス・オブ・パフォーマンス）分類に応じて出力が調整される。エンジンとドライブトレインは現行モデルから大きな変更はない。

ポルシェモータースポーツは、992世代の911をベースとした既存車両向けに、約60台分のアップデートキットを4万1500ユーロ（各国の消費税別）から販売する予定だ。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ 911

ポルシェ（Porsche）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES