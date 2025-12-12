ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

ポルシェのスペシャルプロジェクト統括、グラント・ラーソン氏が引退へ

ポルシェのスペシャルプロジェクトディレクター、グラント・ラーソン氏
  • ポルシェのスペシャルプロジェクトディレクター、グラント・ラーソン氏
  • ポルシェのスペシャルプロジェクトディレクター、グラント・ラーソン氏
  • ポルシェのスペシャルプロジェクトディレクター、グラント・ラーソン氏
  • ポルシェのスペシャルプロジェクトディレクター、グラント・ラーソン氏
  • ポルシェのスペシャルプロジェクトディレクター、グラント・ラーソン氏
  • ポルシェのスペシャルプロジェクトディレクター、グラント・ラーソン氏
  • ポルシェのスペシャルプロジェクトディレクター、グラント・ラーソン氏

ポルシェは、2025年末にグラント・ラーソン氏がスペシャルプロジェクトデザインディレクターとしての職を退くと発表した。

【画像】ポルシェのスペシャルプロジェクトディレクター、グラント・ラーソン氏

ラーソン氏は数多くのプロジェクトや特別仕様車、ワンオフの顧客仕様車に携わり、同氏の業績は密接なチームワークによって支えられたという。

ラーソン氏はモンタナ州ビリングズで幼少期を過ごし、自動車に強い興味を持った。ミルウォーキー美術デザイン学院で工業デザインを学んだ後、アートセンター・カレッジ・オブ・デザイン卒の自動車デザイナーと出会い、自動車デザインの道を志す。1989年に32歳でポルシェに入社し、当時の『カレラGT』や『ボクスター』のショーカーなど重要なプロジェクトに携わった。

彼は「形は機能に従う」といった一般論に留まらず、あらゆるデザインが理由を持つことの重要性を説く。ポルシェの優秀なエンジニアと密接に協働し技術的な最良策を尊重したデザインを心掛けた。

近年はソンダーヴンシュ・プログラムに多くの時間を割き、顧客の夢を実現する仕事にやりがいを感じているという。カラー選択など個人の好みに細やかに対応し、顧客の複数のアイデアを調整する役割も担った。

公式には退職するが、「デザイナーは本当には引退しない」と語り、引き続き趣味として車のデザイン活動を続ける意向だ。シュトゥットガルト近郊に留まり、『356スピードスター』、『356クーペ』、997世代『911カレラS』などクラシックカーを楽しむ予定だ。

ラーソン氏はポルシェブランドへの愛着と同僚への感謝を表明。「熱意を失わず、特に自動運転技術が進む中でも情熱を保ち続けてほしい」と次世代のデザイナーへエールを送っている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ポルシェ（Porsche）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES