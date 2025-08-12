シトロエンオーナー向けイベント、2年ぶりに岐阜県高山市で復活開催…10月5日

ステランティスジャパンが、シトロエン車のオーナーが集う特別なイベント「Citroenist Rendez-vous OWNERS' FESTIVAL 2025（シトロエニスト ランデヴー オーナーズ フェスティバル）」を10月5日に開催する。

会場は岐阜県の高山市位山交流広場～モンデウスパーク～で、シトロエンオーナーを無料で招待する参加登録受付を開始した。

同イベントは2023年に初めて開催され、約500台のシトロエン車とそのオーナーが集結し好評を博した。シトロエンの歴代モデルが描かれたシートでのCitroen Originsビンゴをはじめとしたステージイベントや、最新モデル車の試乗会、フリーマーケットなど盛りだくさんのコンテンツで参加者から高い評価を得た。

今年はさらに内容を充実させ、シトロエンオーナー同士の交流やブランドの世界観を存分に楽しめる一日を提供する。各種ステージイベントやフリーマーケット、オフィシャルグッズ販売、シトロエン最新モデルの試乗会などが予定されている。

また今回は、会場近郊にて前夜祭の開催も予定しているほか、前泊した参加者を対象とした会場入りパレードランもイベント当日に計画している。

「Citroenist Rendez-vous OWNERS’FESTIVAL 2025（シトロエニスト ランデヴー オーナーズ フェスティバル）」を10月5日に開催