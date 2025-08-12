ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

シトロエンオーナー向けイベント、2年ぶりに岐阜県高山市で復活開催…10月5日

「Citroenist Rendez-vous OWNERS’FESTIVAL 2025（シトロエニスト ランデヴー オーナーズ フェスティバル）」を10月5日に開催
  • 「Citroenist Rendez-vous OWNERS’FESTIVAL 2025（シトロエニスト ランデヴー オーナーズ フェスティバル）」を10月5日に開催
  • 「Citroenist Rendez-vous OWNERS’FESTIVAL 2025（シトロエニスト ランデヴー オーナーズ フェスティバル）」を10月5日に開催
  • 「Citroenist Rendez-vous OWNERS’FESTIVAL 2025（シトロエニスト ランデヴー オーナーズ フェスティバル）」を10月5日に開催
  • 「Citroenist Rendez-vous OWNERS’FESTIVAL 2025（シトロエニスト ランデヴー オーナーズ フェスティバル）」を10月5日に開催
  • 「Citroenist Rendez-vous OWNERS’FESTIVAL 2025（シトロエニスト ランデヴー オーナーズ フェスティバル）」を10月5日に開催

ステランティスジャパンが、シトロエン車のオーナーが集う特別なイベント「Citroenist Rendez-vous OWNERS' FESTIVAL 2025（シトロエニスト ランデヴー オーナーズ フェスティバル）」を10月5日に開催する。

会場は岐阜県の高山市位山交流広場～モンデウスパーク～で、シトロエンオーナーを無料で招待する参加登録受付を開始した。

同イベントは2023年に初めて開催され、約500台のシトロエン車とそのオーナーが集結し好評を博した。シトロエンの歴代モデルが描かれたシートでのCitroen Originsビンゴをはじめとしたステージイベントや、最新モデル車の試乗会、フリーマーケットなど盛りだくさんのコンテンツで参加者から高い評価を得た。

今年はさらに内容を充実させ、シトロエンオーナー同士の交流やブランドの世界観を存分に楽しめる一日を提供する。各種ステージイベントやフリーマーケット、オフィシャルグッズ販売、シトロエン最新モデルの試乗会などが予定されている。

また今回は、会場近郊にて前夜祭の開催も予定しているほか、前泊した参加者を対象とした会場入りパレードランもイベント当日に計画している。

「Citroenist Rendez-vous OWNERS’FESTIVAL 2025（シトロエニスト ランデヴー オーナーズ フェスティバル）」を10月5日に開催「Citroenist Rendez-vous OWNERS’FESTIVAL 2025（シトロエニスト ランデヴー オーナーズ フェスティバル）」を10月5日に開催
《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

シトロエン（Citroen）

ステランティス

★イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES