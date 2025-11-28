「Out of KidZania」、福岡モビリティショーで初開催…自動車整備士など14職種体験可能

ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

「Out of KidZania in Japan Mobility Show Fukuoka 2025」
  • 「Out of KidZania in Japan Mobility Show Fukuoka 2025」
  • プログラマーの仕事
  • 自動車整備士の仕事～エンジン部品交換～
  • 板金塗装職人の仕事

KCJ GROUPは、マリンメッセ福岡で開催される「Japan Mobility Show Fukuoka 2025」において、子ども向け職業体験イベント「Out of KidZania in Japan Mobility Show Fukuoka 2025」を開催する。

Japan Mobility Show福岡でのOut of KidZania開催は今回が初となる。

実施期間は12月20日から21日の2日間。会場はマリンメッセ福岡B館2階会議室で、対象は小学1年生から中学3年生まで。事前予約は12月4日まで、専用サイトで受け付けている。

本イベントでは、子ども達が自動車整備士や自動車の製造、ボディ成型など、モビリティに関わる14の仕事を体験できる。仕事体験後には専用通貨「モビ」で給料を受け取り、会場内の指定場所で使用することが可能だ。

KCJ GROUPは、人・モノ・コトの移動に関するさまざまな体験を通して、子ども達が社会に対する好奇心や将来の夢を育むきっかけになることを願っている。

Out of KidZaniaは、子ども達がキッザニアの中で通常体験している仕事からさらに一歩踏み込んで、実社会の仕事を体験したり、そこで働く人たちのインタビューを行ったりするプログラムである。これまでにも多くの子ども達が、その地域ならではの職業や企業・団体、行政機関などさまざまな業種の仕事を体験してきた。

《森脇稔》

