福岡モビリティショー2025、10月1日チケット販売開始…優先入場券や数量限定のプレミアムチケット用意

12月18日から21日まで4日間、マリンメッセ福岡A館・B館で開催される「ジャパンモビリティショー福岡2025」のチケット販売が10月1日からスタートする。

今回は通常の前売券に加え、混雑時もスムーズに入場できる「優先入場チケット」と非売品の「オリジナルネックストラップ」がセットになった数量限定のプレミアムチケットを用意。さらにお得な「早割ペアチケット」や平日来場がお得になる「平日限定割引チケット」も販売する。

入場料金は一般が当日券2000円、前売券1800円。大学・専門学校生は当日券1200円、前売券1000円で、高校生以下は無料となる。

早割ペアチケットは2枚組3000円で当日券より500円お得。10月1日から31日まで数量限定で販売する。平日限定割引チケットは12月18日または19日のみ入場可能で1600円。当日券より400円安い。

プレミアムチケットは数量限定で、購入時に入場日の指定が必要となる。

チケットはARTNEチケットオンライン、ローソンチケット、チケットぴあ、イープラス、セブンチケットなどで購入できる。

同展示会は北部九州自動車産業グリーン先進拠点推進会議をはじめとする多数の団体が主催し、次世代モビリティの魅力を体感できるイベントとして開催される。

