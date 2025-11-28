はたらくクルマ大集合！日本モンキーパークで11月30日開催…乗車体験や放水体験も

日本モンキーパーク(愛知県犬山市)は11月30日、子どもたちに人気の「はたらくクルマ」を集めたイベント「はたらくクルマ大集合！」を開催する。

【画像全3枚】

消防車やパトカーなどの車両展示のほか、実際に車両に乗れる乗車体験や放水体験など、家族みんなで楽しめるプログラムが盛りだくさん。「カッコいいクルマ」を間近で見て、触れて、学べる一日となる。

開催日は11月30日で、時間は10時から12時と13時から15時の2部制。場所は水の楽園モンプルエリア周辺で、参加費は無料だが入園料は別途必要となる。

地域の安全を守る車両から普段なかなか見ることができない特殊車両など、合計12種類の車両を展示予定。実際に車両に乗っての撮影や消防車による迫力の放水体験、ガチャガチャやグッズの販売など多数のコンテンツを楽しめる。

展示予定の車両は、放水車、中型バス、レッカー車、テーブルリフト、タイヤショベル、タイヤローラー、小旋回掘削機、カニクレーン、フォークリフト、3tダンプ、パトカー、パジェロの12種類。なお、展示車両やイベント内容は都合により変更となる場合がある。

イベントには犬山消防署、犬山警察署、岐阜バス、名鉄エリアパートナーズ、日本自動車連盟(JAF)、ミノケン、自衛隊が協力団体として参加する。