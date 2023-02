マツダ『CX-90』、48Vマイルドハイブリッド搭載の3列シートSUV…今春米国発売へ

マツダの米国部門は1月31日、新型最上位SUV『CX-90』(Mazda CX-90)を発表した。CX-90は、3列シートで最大8名が乗車できるミッドサイズクロスオーバーSUVだ。

◆新世代ラージSUVの4車種のひとつ

マツダは、グローバルに需要が高いSUV市場において、新世代ラージ商品群を4車種、2023年までに導入する計画だ。この4車種のSUVの中で、『CX-60』と『CX-80』の主要導入市場は欧州や日本、その他地域を想定。また、『CX-70』とCX-90の主要導入市場は、北米とその他地域となる。

2022年に導入したCX-60に続く、「走る歓び」と「環境安全性能」を進化させたラージ商品群の第2弾がCX-90だ。ラージ商品群の投入により、各市場の特性や顧客ニーズに応えるSUVラインアップを拡充することで、マツダはビジネスおよびブランドのさらなる成長を図ることを狙う。

CX-90は、重要市場の北米の顧客のニーズを踏まえて、新たに開発された。「For the Voyage of your life(人生の航海のために)」をコンセプトに掲げ、運転する楽しさや、家族や友人など多人数でのドライブをさらに楽しくする快適性や機能性、安全性能を高めたワイドボディの3列シートSUVだ。マツダの新たなフラッグシップモデルとして2023年春、米国市場を皮切りに導入していく。

◆最新の魂動デザインと天然素材を使用したインテリア

新開発のラージプラットフォームを採用した。これにより、ワイドで、長く、よりアグレッシブなプロポーションを備えたフラッグシップモデルらしい外観を追求している。

CX-90のデザインでは、マツダのデザインテーマ「魂動(こどう)-SOUL of MOTION」にもとづく生命感の表現とともに、「引き算の美学」によるシンプルな造形、ダイナミックかつ堂々としたプロポーションを目指している。

インテリアでは、整然とした上質な空間の中に天然素材や光の動きを織り込みながら、空間全体で日本の美意識を表現したという。乗員全員にとっての快適な室内環境に注力。全席において室内空間を拡大するとともに、3列目には3名掛け用シートや専用の空調吹出し口を装備している。運転に必要な情報を直感的に認識できるシースルービューや、大型アクティブドライビングディスプレイも採用しており、乗員の安心と安全をサポートする。

◆3.3リットル直6ターボに後輪駆動を基本にしたAWD

パワートレインには、新開発の3.3リットル直列6気筒ガソリンターボ「e-SKYACTIV G」エンジンを設定する。最大出力は340hp、最大トルクは51kgm。マツダが開発した量産ガソリンエンジンとしては、最高のパワーとトルクを獲得しているという。このエンジンには、48Vのマイルドハイブリッドを組み合わせた。

また、CX-90には、後輪駆動を基本にしたAWDを採用する。後輪駆動ベースの新世代アーキテクチャーとの組み合わせにより、意のままの走りと優れた環境性能を実現しているという。さらに、『MX-5ミアータ』(日本名:『ロードスター』に相当)で初めて導入された「キネマティック・ポスチャー・コントロール(KPC)」を装備している。

さらに、米国市場のSUVで重視されるキャンピングカーなどのトーイング性能の強化も図られた。ドライブを通じたさまざまな体験を可能とする機能も充実させた、としている。