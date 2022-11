マツダ ロードスター、ブラウン幌のソフトトップ特別仕様車を追加

マツダは2人乗りオープンスポーツカー『ロードスター(ソフトトップモデル)』『ロードスターRF(リトラクタブルハードトップモデル)』を一部改良するとともに、特別仕様車「ブラウントップ」を追加して、11月17日から予約受付を開始し、12月中旬に発売する。

今回の一部改良では、4代目ロードスターのコンセプトである「人生を楽しもうー“Joy of the Moment, Joy of Life"」をさらに深めることを目指し、ソフトトップモデルに特別仕様車ブラウントップを追加するとともに、ボディカラーに新色「ジルコンサンドメタリック」を追加した。

特別仕様車ブラウントップは「Sレザーパッケージ」をベースに、品のあるブラウンの幌と、テラコッタのインテリアを組み合わせ、リッチな雰囲気のカラーコーディネーションとした。また、ボディ同色の電動リモコン式ドアミラー、高輝度塗装の16インチアルミホイールを特別装備した。

また両モデルに新色「ジルコンサンドメタリック」を追加。ロードスターと組み合わせることで、今までにない新たなスポーティさを表現するとともに、これまでのボディカラーとは異なる雰囲気と個性を演出する。

価格はロードスターが268万9500円から342万2100円、ロードスターRFが352万7700円から398万8600円。特別仕様車ブラウントップは11月17日から2023年7月31日まで注文を受け付ける。