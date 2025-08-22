ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

赤いカーボンボディが光る、1000馬力オープン『ブラバス・ロケットGTC』発表

ブラバス ロケットGTC ディープレッド
  • ブラバス ロケットGTC ディープレッド
  • ブラバス ロケットGTC ディープレッド
  • ブラバス ロケットGTC ディープレッド
  • ブラバス ロケットGTC ディープレッド
  • ブラバス ロケットGTC ディープレッド
  • ブラバス ロケットGTC ディープレッド
  • ブラバス ロケットGTC ディープレッド
  • ブラバス ロケットGTC ディープレッド

ブラバスが、新型オープンカー『ロケットGTC ディープレッド』を欧州で発表した。赤いカーボンファイバー製のボディを特徴とするオープントップのハイパーGTで、ブラバスの最高峰コーチビルディング技術を結集した1台だ。ルーフを開けた状態では、幅広で低いシルエットがより一層際立つデザインとなっている。

パワートレインには高性能ハイブリッドシステムを採用し、システム最高出力は735kW/1000hp、最大トルクは1820Nm（電子制御により1620Nmに制限）を発生する。これにより、ブラバス史上最もパワフルなロケットシリーズの1台となった。

ブラバス ロケットGTC ディープレッドブラバス ロケットGTC ディープレッド

エンジンは新開発の4.5リットルV8ツインターボで、単体で585kW/796hp、最大トルク1250Nm（車両では1050Nmに制限）を出力する。ブラバスの伝統的な哲学である排気量拡大によるハイパワー化を踏襲している。

空力性能にも配慮し、フロントスプリッターや大型エアインテークを装備。リア幅は198.5cmに達し、迫力あるスタイリングを実現している。

ブラバス ロケットGTC ディープレッドブラバス ロケットGTC ディープレッド

足回りには、フロントに10.5Jx21インチ、リアに12Jx22インチのブラバス モノブロックP プラチナエディションホイールを装着。タイヤはコンチネンタル製スポーツコンタクト7を採用している。

インテリアは赤いレザーで統一され、シート表面にはブラバス のシェルデザインのキルティングが施されている。各所にブラバスの ダブルBエンブレムが配置され、職人による手作業の仕上げが光る。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ブラバス（Brabus）

メルセデスベンツ（Mercedes-Benz）

オープンカー

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES