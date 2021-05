米トヨタが新型車ティザー…プリウス の特別仕様「ナイトシェード」か

トヨタ自動車(Toyota)の米国部門は5月23日、新型車のティザー映像を公開した。

ティザー映像は7秒と短い。米国トヨタは、「暗闇の中に大胆で神秘的な何かがある...お楽しみに」、とだけ明らかにしている。

このトヨタの新型車、テールランプのデザインなどから『プリウス』の可能性が高い。ボディカラーはブラックで、トヨタのエンブレムもブラックで仕上げられている。

There’s something bold and mysterious in the darkness... stay tuned. #WorldGothDay #LetsGoPlaces pic.twitter.com/iyZ3I7o3sA