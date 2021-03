VWの次世代EVセダン「トリニティ」、生産は2026年から…ティザースケッチ

フォルクスワーゲングループ(Volkswagen Group)は3月24日、2026年の生産開始を目指す次世代EVの開発プロジェクト、「トリニティ」の新たなティザースケッチを公開した。

トリニティでは、航続や充電速度、デジタル化の面で革新を遂げ、レベル4の自動運転も可能にする新型EVセダンの開発を目指している。トリニティでは、最先端のソフトウェアを備えた新開発の電動車向けプラットフォーム、供給構造の簡素化、ドイツ・ヴォルフスブルク工場でのフルネットワーク化されたインテリジェントな生産システム、の3つの重要なテーマを掲げる。

2026年に計画されている生産開始までに、トリニティは部分自動運転の「レベル2+」に到達し、技術的に完全自動運転のレベル4実現の準備を整える。フォルクスワーゲンは量産効果によって、多くのユーザーが自動運転を利用できるようにする。車内のデジタルシステムを通じて、オンデマンドで必要な機能をアクティブ化できるようにもなるという。

