アルピナ『B8グランクーペ』、3月24日発表…ティザー［動画］

アルピナが3月24日19時(日本時間3月25日深夜3時)、デジタルワールドプレミアする予定の『B8グランクーペ』(ALPINA B8 Gran Coupe)。同車のティザー映像が公開された。

アルピナは1961年に創業した。BMWのチューニングを行う小さな会社だったが、1964年にはその実力がBMW本社に認められ、BMW公認チューナーに。そして、1983年には、ドイツ政府から自動車メーカーとしての認証も受けた。アルピナの新車には、BMWのメーカー保証が適用される。

アルピナの最新作として、3月24日にデジタルワールドプレミアされるのが、B8グランクーペだ。今回公開されたティザー映像からは、B8グランクーペがBMW『8シリーズ』の4ドアクーペ、BMW『8シリーズグランクーペ』をベースにしていると確認できる。

