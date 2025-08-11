ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

ホンダ『NSX』誕生から量産化まで、技術者の視点でたどる

ホンダ NSX
  • ホンダ NSX
  • ホンダ NSX
  • ホンダ NSX
  • ホンダ NSX
  • ホンダ NSX
  • 『ホンダNSX』

三樹書房は、ホンダ初のミッドシップ・スポーツカー『NSX』の開発史をまとめた書籍『ホンダNSX』を刊行した。本書は、NSX誕生35周年を記念し、開発総責任者（LPL）を務めた上原繁氏が、自らの視点で開発の過程とその後の展開を詳細に綴ったものである。

NSXは1990年に登場し、「誰もが楽しめる快適な走り」をめざしたまったく新しいコンセプトのスポーツカーとして注目を集めた。以後、「タイプR」など派生モデルも登場し、世界中のスポーツカーファンを魅了してきた。

本書では、開発に費やした約6年の過程や、コンセプト策定から量産化までの試行錯誤、さらにはNSXが与えた技術的・文化的影響について、豊富な資料とともに紹介。巻頭には貴重なデザインスケッチやモックアップ写真も掲載され、資料的価値も高い。

今回の刊行では、1990年の初代モデルと2001年のマイナーモデルチェンジ版をカバーデザインに採用し、記念性の高い愛蔵版として仕上げられている。

NSXの真価とホンダの「夢」を体現したスポーツカー開発の裏側に迫る一冊として、技術者やファンにとっても見逃せない内容となっている。

ホンダ NSXホンダ NSX

ホンダNSX
ホンダ初のミッドシップ・スポーツカー開発史
著者：上原繁　NSX開発総責任者（LPL）
発行：三樹書房
体裁：B5判・上製・288頁（カラー32頁）
定価：6050円（本体価格5500円＋消費税10％）

目次
巻頭カラー口絵：NSXのデザイン開発／ NSXデビュー後のモデル展開
第一部　完成車ができるまで
1．FFを超えるUMR開発、始動する
2．AA（UMRホンダスポーツ案）プロジェクト - V6・オールアルミボディーへの収斂
3．プロト1（CD）プロジェクト - 最初のプロトタイプでの挑戦
4．プロト2（AS）プロジェクト -「快適F1」実現への検証
5．D開発（量産開発）車・SUプロジェクト - 6年の歳月と「夢」の結実
カラー口絵：カタログでたどる、ホンダNSX 解説／當摩節夫
第二部　NSXの発売とその後の展開
6．NSX、世界市場にデビューする
7．タイプRの登場とNSXブランドの発展
8．初代NSXの幕を引く
NSX……30年目のつぶやき　デザイン担当：中野正人

『ホンダNSX』『ホンダNSX』

出版・編集関連事業に携わる方々へ：御社で発行されるモビリティ（自動車、モーターサイクルなど）関連書籍/雑誌を当編集部までお送りください。『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。送り先は「〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

ホンダ NSX

三樹書房

ホンダ（本田技研工業）

クーペ

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES