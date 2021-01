メルセデスベンツの新型EV『EQA』、間もなく発表　ティザー［動画］

メルセデスベンツは1月19日、1月20日11時(日本時間1月20日19時)からデジタルワールドプレミアする予定の新型EV『EQA』(Mercedes-Benz EQA)のティザー映像を、公式ツイッターを通じて公開した。

EQAは、メルセデスベンツが立ち上げた電動車に特化したサブブランド「メルセデスEQ」の最新モデル。同ブランドの最初の市販車として登場したEVがSUVの『EQC』で、市販第2弾はミニバンの『Vクラス』ベースの『EQV』だった。

EQAのベース車両はメルセデスベンツ『GLA』新型となる。EQAはGLA新型の優れた機能をすべて取り入れたうえで、高効率の電動パワートレインを組み合わせる。

最初に登場する「EQA250」グレードには、最大出力190hpを発生するモーターを搭載する。100km走行あたりの消費電力は、15.7kWhとなる予定だ。その後、最大出力272hpのモーターを搭載する4WDモデルなどが追加されるという。