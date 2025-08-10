ホーム モーターサイクル 企業動向 記事

バイクの構造と運動をやさしく解説、初心者から復帰組まで対応

（イメージ）
  • （イメージ）
  • （イメージ）
  • （イメージ）
  • 『図説 バイク工学入門』

バイクはなぜ走り、曲がり、止まるのか……。グランプリ出版はこのほど、和歌山利宏氏による入門書『図説 バイク工学入門』（新装版）を刊行した。

本書では、バイクの基本的な運動原理を、難解な数式を避けつつ、豊富なイラストとともに解説。フレームやサスペンションといった構成部品の役割や、操縦安定性、アライメント、空力特性など、ライディングに必要な工学知識を丁寧に紹介している。

初めてバイクの構造に興味を持った初心者はもちろん、かつてバイクに乗っていた「リターンライダー」にとっても、理論と実践を結びつける内容として最適な一冊だ。

著者の和歌山氏は、バイクメーカーの開発ライダーやレーシングライダーとしての実績を持ち、現在はバイクジャーナリストとして活躍。実走経験に基づいた独自の理論を展開し、専門知識をかみ砕いて伝える技術に定評がある。

1994年の初版以来、長く愛読されてきた本書は、2021年の最終版をベースに、カバーデザインを一新した「品切れ再版」として復活する。バイクをより深く理解し、楽しく安全に走るための入門書として、長年にわたり評価されてきた本書。新装版の刊行により、再び多くのライダーに読まれることが期待される。

『図説 バイク工学入門』『図説 バイク工学入門』

図説 バイク工学入門』（新装版）
著者：和歌山利宏
発行：グランプリ出版
体裁：A5判・並製・232ページ
定価：3080円（本体2800円＋消費税10％）

目次
第1章　エンジン性能と走行性能
第2章　バイクの操縦安定性
第3章　タイヤの科学
第4章　ディメンジョン
第5章　シャシー剛性
第6章　サスペンション
第7章　ブレーキ
第8章　バイクの空力
第9章　エンジンの諸元と特性

出版・編集関連事業に携わる方々へ：御社で発行されるモビリティ（自動車、モーターサイクルなど）関連書籍/雑誌を当編集部までお送りください。『レスポンス』サイト上にて紹介いたします。送り先は「〒164-0012　東京都中野区本町1-32-2 ハーモニータワー17階 株式会社イード『レスポンス』編集部」。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

グランプリ出版

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES