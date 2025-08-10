バイクの構造と運動をやさしく解説、初心者から復帰組まで対応

バイクはなぜ走り、曲がり、止まるのか……。グランプリ出版はこのほど、和歌山利宏氏による入門書『図説 バイク工学入門』（新装版）を刊行した。

本書では、バイクの基本的な運動原理を、難解な数式を避けつつ、豊富なイラストとともに解説。フレームやサスペンションといった構成部品の役割や、操縦安定性、アライメント、空力特性など、ライディングに必要な工学知識を丁寧に紹介している。

初めてバイクの構造に興味を持った初心者はもちろん、かつてバイクに乗っていた「リターンライダー」にとっても、理論と実践を結びつける内容として最適な一冊だ。

著者の和歌山氏は、バイクメーカーの開発ライダーやレーシングライダーとしての実績を持ち、現在はバイクジャーナリストとして活躍。実走経験に基づいた独自の理論を展開し、専門知識をかみ砕いて伝える技術に定評がある。

1994年の初版以来、長く愛読されてきた本書は、2021年の最終版をベースに、カバーデザインを一新した「品切れ再版」として復活する。バイクをより深く理解し、楽しく安全に走るための入門書として、長年にわたり評価されてきた本書。新装版の刊行により、再び多くのライダーに読まれることが期待される。

『図説 バイク工学入門』

『図説 バイク工学入門』（新装版）

著者：和歌山利宏

発行：グランプリ出版

体裁：A5判・並製・232ページ

定価：3080円（本体2800円＋消費税10％）

目次

第1章 エンジン性能と走行性能

第2章 バイクの操縦安定性

第3章 タイヤの科学

第4章 ディメンジョン

第5章 シャシー剛性

第6章 サスペンション

第7章 ブレーキ

第8章 バイクの空力

第9章 エンジンの諸元と特性

