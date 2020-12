主役はワイルドすぎる スバル WRX STI、新型 BRZ も脇役で登場…『ジムカーナ』ビデオ最新作［予告動画］

SUBARU(スバル)モータースポーツUSAは12月5日、12月8日(日本時間12月9日)に公開される『ジムカーナ』ビデオシリーズの最新作に、新型『BRZ』が登場すると発表した。

「フーニガン」(Hoonigan)が制作する『ジムカーナ』ビデオシリーズはこれまで、ラリードライバーのケン・ブロック選手を起用し、神業ともいえるドライビングテクニックを披露してきた。スバルとフーニガンは2020年5月、スバルモータースポーツUSAのドライバー、トラビス・パストラーナ選手が今後、『ジムカーナ』シリーズを引き継ぐと発表していた。

スバルは、トラビス・パストラーナ選手の『ジムカーナ』シリーズへの起用に合わせて、『WRX STI』のワンオフモデルを開発した。WRX STIのワンオフモデルでは、車体をフルカーボンに変更。スバルの水平対向エンジンはカスタムメイドされており、エンジンの真上のボンネットに設けられたエグゾーストパイプからは、炎が出る仕組みだ。

SUBARUモータースポーツUSAは、この『ジムカーナ』ビデオシリーズの最新作に、新型BRZが登場すると発表した。公式ツイッターでは、「フーニガン」による予告映像が公開されており、映像の47秒付近で、新型BRZの姿を見ることができる。

FULL GYMKHANA TRAILER now live!

Our man @travispastrana in the craziest #STI ever built, tearing it up in his hometown with a little help from his friends. Planes, boats, bikes, & serious airtime plus the all-new 2022 #Subaru #BRZ! The full video drops 12/8 from @TheHoonigans pic.twitter.com/hAXXFafqVC