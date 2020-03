カスタムハーレー世界一決定戦「キング・オブ・キングス」、一般投票開始

ハーレーダビッドソンは、世界No.1カスタムビルダーを決めるコンテスト「King Of Kings:キング・オブ・キングス」の一般ウェブ投票を開始した。3月31日まで特設ウェブサイト上にて投票を受け付けている。

ハーレーダビッドソンではディーラーカスタムコンテスト「Battle Of The Kings」を20か国以上で継続的に実施し、2017年からは日本を含む世界規模で展開している。今回のKing Of Kingsは、Battle Of The Kingsのチャンピオン大会と言える特別なコンテスト。スポーツスターファミリーをベースに、純正アクセサリー&パーツを多数用いて製作したカスタムマシン15モデルが世界から集い、WEB投票によって世界No.1のカスタムハーレーを決定する。

このコンテストへアジアから唯一、招待出品するのがハーレーダビッドソン静岡だ。同店は2018年・2019年のBattle Of The Kings日本版で2連覇したことを評価され正式招待を受けている。「フォーティエイト」をベースにカスタムした「MELVILLE(メルヴィル)」は、文学作品「白鯨」の著者の名を冠し、シルバー&ブラックに統一した「彫金」スタイルのタンクグラフィックが特長。スプリンガーとヘッドライトバイザー、レバーやミラーのエッジカットのダークカスタムを融合することで、細部からも全体の完成度を後押ししている。

King Of Kings特設サイトでは、世界から集まった全ての出品カスタムが紹介され、好きなモーターサイクルへ投票を行うことができる。また投票期間中は、ハーレーダビッドソン静岡の店頭で『MELVILLE』の実車展示を行う。なお、キングの発表は4月上旬となる予定だ。