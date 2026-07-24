最上位SUV メルセデス・マイバッハ GLS、改良新型を発表…光るグリルや最新AIで極上の移動空間を追求

メルセデスベンツは、最上位SUVメルセデス・マイバッハ『GLS』の改良新型を発表した。「より高い存在感と格式をデザインと精度で伝える」という明確な目標のもと、内外装を全面的に刷新している。

【画像】メルセデス・マイバッハ GLS 改良新型

■ 存在感を増した新デザイン

メルセデス・マイバッハ GLS 改良新型

フロントデザインの中心には、マイバッハ専用の新設計ラジエーターグリルを採用した。グリルの輪郭が発光し、独自のシグネチャーを形成する。GLSとして初めて、グリル枠内の「MAYBACH」ロゴが控えめに発光する仕様となった。一部市場では、ボンネット上の直立したメルセデスベンツスターも発光させることができる。

マイバッハ専用ヘッドランプにはローズゴールドのアクセントとマイバッハエンブレムを採用し、スターモジュール側面からグリル枠との境界にかけてアンビエントライトが流れる。エアインテーク内のマイバッハパターンはクロームで仕上げられ、新型バンパーがフロントにより力強く洗練された印象を与える。

リアには再設計されたテールゲートを採用し、新型テールライトを一体感のあるデザインでつなぐエレガントなデザインパネルを設けた。テールライトにはクロームで縁取られた立体的なスターモチーフが配置されている。

■ 五感を包む極上のインテリア

メルセデス・マイバッハ GLS 改良新型

コックピットには新型MBUXスーパースクリーンを採用した。3枚の12.3inch（31.2cm）ディスプレイを1枚の連続したガラス面の下に統合したもので、マイバッハ専用デザインではローズゴールドのダイヤルが画面に宝石のような反射を生み出す。2つのリング間にはゴールドカラーのマイバッハエンブレムが配置されている。

新型の発光エアベントはMBUXスーパースクリーン両側のガラス面に視覚的に統合されており、従来のフィン式に代わり自由に動くゴンドラ型の吹き出し口が気流を精密にコントロールする。

■ 全席に行き届くウェルネス機能

メルセデス・マイバッハ GLS 改良新型

フロントのマルチコンタクトシートにはシートクッション部に新開発の振動マッサージ機能を追加した。リアの2つのエグゼクティブシートには、初めてふくらはぎまでカバーする新マッサージ機能を導入している。

インテリアにはビーチブラウン／マキアートベージュの新色マイバッハ専用ナッパレザーを採用。ブラウンのオープンポアVグルーブウォールナットウッドと、専用ハイグロスシルバー／ブラックのダイヤモンドパターン混紡ファブリックという2種類の新デコレーティブトリムも追加された。リアシート間には0.75リットルのシャンパンボトルを2本収納できるガラス扉付き冷蔵コンパートメントを設けている。

バーメスター3Dサラウンドサウンドシステムはドルビーアトモス対応で、リアに2基のサラウンドスピーカーを追加し、アンプ出力を710Wに強化。スピーカー総数は15基となった。

遮音性能も向上させており、トランスミッショントンネルやエンジンバルクヘッドへの高品質不織布の追加、エンジンカバー上の専用重量マット、ボディシェル空洞部へのアコースティックフォームなどを採用している。

■ MB.OSとMBUXの新世代インターフェース

メルセデス・ベンツ オペレーティングシステム（MB.OS）を搭載し、オーバー・ジ・エア（OTA）アップデートにより継続的に機能を更新できる。MBUXバーチャルアシスタントはマイクロソフトとグーグルの技術（チャットGPT、マイクロソフト ビング サーチ、グーグル ジェミニ）を活用し、複雑な文脈での対話が可能だ。MBUX ゼロレイヤー上では、マイバッハ専用ローズゴールド仕上げのメルセデスベンツスター型アバターとして表示される。

リアには11.6inch（29.5cm）フルHDディスプレイを2基設置し、新設計の個別リモコンと組み合わせた。カメラを内蔵しており、走行中のビデオ通話にも対応する。

■ V8マイルドハイブリッドと新型サスペンション

メルセデス・マイバッハ GLS 改良新型

パワートレインは電動化されたV型8気筒エンジン（M177 EVO）とISG 2.0の組み合わせで、450kWに加え17kWのブーストと850Nmのトルクを発生する。第2世代の統合スタータージェネレーター（48Vマイルドハイブリッドシステム）がシームレスな動力補助を行い、コースティングや回生、ほぼ無音のスタートストップ機能を実現する。新たに追加された2基のランチェスターバランスシャフトがさらなる振動低減に貢献する。

ステアリングはより直接的なステアリングレシオに変更され、精度と俊敏性が向上した。新型AIRMATICエアサスペンションはメルセデスベンツ インテリジェントクラウドを通じた「Car-to-X」情報を活用し、前方の路面状況を予測してダンピングを事前に調整するインテリジェントな予測制御を実現している。