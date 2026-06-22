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メルセデスAMG、『GLS 63』改良新型を欧州発表…V8エンジン刷新でマイルドハイブリッド搭載

・新型V8エンジン「M177 EVO」はフラットプレーンクランクシャフトを採用し、450kW（612hp）・最大トルク850Nmを発揮しながら世界最新排ガス規制に適合する

・48Vマイルドハイブリッドシステム（ISG 2.0）を搭載し、追加で17kW（23hp）・205Nmのトルクを発生、エネルギー回生や滑らかなエンジン再始動を実現する

・0-100km/h加速は4.2秒で、最高速度は280km/hに達する

メルセデスAMG『GLS 63 S 4MATIC+』改良新型
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メルセデスAMGは、改良新型『GLS 63 4MATIC+』を欧州で発表した。メルセデスベンツの最上位SUV『GLS』改良新型の頂点に立つ高性能モデルだ。

【画像】メルセデスAMG『GLS 63 S 4MATIC+』改良新型

改良新型には刷新されたV8エンジン「M177 EVO」が搭載され、次世代V8の基盤となる技術が盛り込まれている。

■新型V8エンジン「M177 EVO」

M177 EVOの最大の特徴は、新採用のフラットプレーンクランクシャフトだ。回転する部品の質量を減らし、エンジンの高回転特性を向上させるとともに、アクセルへの応答性を高める効果がある。

最高出力は450kW（612hp）で先代と同等を維持しつつ、最大トルクは850Nmを2500～4500rpmの広い回転域で発揮する。また、世界各地で標準装備となる粒子状物質フィルター（パティキュレートフィルター）を含む最新の排ガス後処理システムにより、世界最新の排ガス規制に適合している。

そのほかの技術的な改良点として、最適化された燃料噴射システム、新設計の吸排気ポート、改良された吸気カムシャフト、コンプレッサーホイールおよびターボチャージャーハウジングの改善が挙げられる。これらにより、アクセルレスポンスの最適化、効率向上、パワーデリバリーの均一化を図っている。

■48Vマイルドハイブリッドシステムを搭載

M177 EVOの改良に加え、インテグレーテッドスタータージェネレーター（ISG）2.0を用いた48Vマイルドハイブリッドシステムも採用された。ISGは追加で17kW（23hp）・205Nmのトルクを発生し、低回転域でのトルク補助、減速時のエネルギー回生、滑らかなエンジン再始動を実現する。

0-100km/h加速は4.2秒を達成。最高速度は280km/hに達する。

■エクステリア

フロントは完全に再設計され、AMG専用ラジエーターグリル、大型エアインテーク、AMG専用ライトシグネチャーを持つ専用LEDライティングを採用。リアにはAMGパフォーマンスエキゾーストシステムの特徴的なツインテールパイプと、ダイナミックなデザインのディフューザーが配置されている。

■インテリアとデジタルコックピット

室内にはスポーティさと高級感を両立したアンビエンスが広がる。AMGパフォーマンスステアリングホイールはナッパレザー、マイクロカットマイクロファイバー、カーボンの3種類から選択可能だ。シートカバーはブラック・マキアートベージュ・ビーチブラウン・レッドペッパーなど多彩なカラーが用意されている。

新世代の車載OSである「MB.OS」を採用した高解像度ディスプレイは、トルク配分、Gフォース、エンジン詳細パラメーターなどAMG専用の情報を直感的に表示する。

《森脇稔》

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