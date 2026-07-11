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新開発V8エンジンを搭載！ 新型メルセデスAMG『CLE 63』、ツインターボで603馬力か

メルセデスAMG CLE63 新型のプロトタイプ
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メルセデスAMGが開発を進める高性能クーペ『CLE63』に、新世代の4.0リットルV型8気筒ツインターボエンジンが搭載されることが明らかになった。開発車両がボンネットを開けた状態で目撃され、新型V8エンジンの搭載が確認された。

【スクープ画像】メルセデスAMG CLE63 新型のプロトタイプ

現行『CLE』クラスの最上位モデルは「CLE53」で、3.0リットル直列6気筒ターボエンジンを採用する。最高出力は443hp、最大トルク559Nmを発揮するが、歴代AMGモデルを象徴してきたV8エンジンの復活を望む声もあった。

新型CLE63には、AMGが改良を進めた4.0リットルV型8気筒ツインターボエンジン「M177 Evo」を搭載するとみられる。このエンジンは『GLE63S』にも採用され、最高出力603hp、最大トルク850Nmを発生する。CLE53と比較すると160hp以上の出力向上となり、大幅な性能強化が図られる見込みだ。

メルセデスAMG CLE63 新型のプロトタイプメルセデスAMG CLE63 新型のプロトタイプ

エクステリアもCLE63専用仕様となる見通しだ。フロントフェイスは最新デザインへ刷新され、専用グリルやバンパーを採用。リアには専用ディフューザーと角型4本出しエキゾーストを装備し、ハイパフォーマンスモデルとしての存在感を高めるはず。ヘッドライトには、メルセデスベンツが採用を進めるスリーポインテッドスターをモチーフとした新デザインが採用されるだろう。

さらに、CLEクラスにはCLE63を上回る高性能モデルも計画されているという。メルセデスベンツは最上位シリーズ「Mythos」の展開を明らかにしており、その1車種としてCLEをベースとした高性能モデルが投入されるかもしれない。このモデルは『CLKブラックシリーズ』の精神的後継車と位置付けられ、最高出力は約637hpに達するとの情報もある。

メルセデスAMG CLE63 新型のプロトタイプメルセデスAMG CLE63 新型のプロトタイプ

近年のメルセデスAMGは4気筒プラグインハイブリッドモデルを拡充してきた。いっぽうで、ブランドの象徴であるV8エンジンの継続を望む声もあり、CLE63はそうした市場の期待に応えるモデルとなる可能性がある。電動化が進む中でも、V8エンジンならではの高いパフォーマンスとサウンドを備えたモデルとして注目を集めそうだ。

《APOLLO NEWS SERVICE》

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