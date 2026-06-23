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メルセデス AMG CLE 53クーペ 、「エディション ナイト カーボン」発売…100台限定で1633万円

・メルセデス・ベンツ日本が「メルセデス AMG CLE 53 4MATIC+ クーペ エディション ナイト カーボン（ISG）」を全国限定100台で発売開始

・カーボンファイバー製のドアミラー・スポイラーリップ・インテリアトリムなど内外装にカーボンパーツを多数採用し、レーシーな仕上がりを実現

・3.0リッター直列6気筒ターボに48V電動スーパーチャージャーとISGを組み合わせた「M256M」エンジンを搭載し、最大出力449PS・最大トルク560N・mを発生

メルセデスAMG CLE 53 4MATIC+ クーペ エディション ナイト カーボン（ISG）
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メルセデス・ベンツ日本は、メルセデス AMG『CLEクーペ』の特別仕様車「CLE 53 4MATIC+ クーペ エディション ナイト カーボン（ISG）」を全国限定100台で発売した。

【画像】メルセデスAMG CLE 53 4MATIC+ クーペ エディション ナイト カーボン（ISG）

全国のメルセデス・ベンツ正規販売店ネットワークおよびオンラインショールームで注文受け付けを開始しており、納車も順次開始している。価格は1633万円だ。

CLEクーペは、メルセデス・ベンツが培ってきたクーペの伝統を受け継ぎながら、革新的なコンセプトとテクノロジーを採用した新しい2ドアクーペだ。ロングホイールベース、ショートオーバーハング、ロングボンネットという伝統的なプロポーションに、メルセデスデザインの基本思想「センシュアル ピュリティ」を融合させ、ダイナミックかつエモーショナルなスタイリングを実現している。

■エクステリア

メルセデスAMG CLE 53 4MATIC+ クーペ エディション ナイト カーボン（ISG）メルセデスAMG CLE 53 4MATIC+ クーペ エディション ナイト カーボン（ISG）

本モデルでは「AMGカーボンファイバードアミラー」を特別装備。「AMGカーボンエクステリアパッケージ」によりフロントバンパー、サイドスカート、リアバンパーの一部にもカーボンパーツを採用し、統一感のあるスポーティな外観を実現した。

さらに「AMGカーボンファイバースポイラーリップ」によりリアスポイラーを大型化し、パフォーマンスモデルとしての個性を際立たせている。「AMGスタイリングパッケージ」によるフロント・リアへの専用フリック追加や、リアバンパーへのディフューザーパネル装備も行われた。

通常モデルの有償オプション「AMGナイトスタイルパッケージ」に含まれる「AMGナイトパッケージ」と「AMGエクステリアナイトパッケージ」を標準装備し、各パーツをブラックおよびダーククロームカラーに統一。ホイールは本モデル限定のブラックカラー「20インチ AMGアルミホイール（鍛造）」を採用した。

外装色は「MANUFAKTURオパリスホワイト（メタリック）」と、有償オプションの「MANUFAKTURアルペングレー（ソリッド）」の2色を設定。通常モデルでは有償オプションの「パノラミックスライディングルーフ」も標準装備する。

■インテリア

メルセデスAMG CLE 53 4MATIC+ クーペ エディション ナイト カーボン（ISG）メルセデスAMG CLE 53 4MATIC+ クーペ エディション ナイト カーボン（ISG）

本モデル限定の「AMGパフォーマンスステアリング（カーボンファイバー/MICROCUT）」を採用し、インテリアトリムにも「AMGカーボンファイバーインテリアトリム」を使用。シートには「本革（AMGナッパレザー）シート」を標準装備し、レーシーでハイパフォーマンスを感じさせる室内空間を演出している。

■パワートレイン

通常モデルと同じく、3.0リッター直列6気筒エンジンにターボチャージャーと48V電動スーパーチャージャー、ISG（インテグレーテッド・スターター・ジェネレーター）を組み合わせた「M256M」エンジンを搭載する。最大出力449PS（330kW）、最大トルク560N・m（オーバーブースト時600N・m）を発生。ISGは最大出力17kW、最大トルク205N・mを追加する。

■充実した標準装備

メルセデスAMG CLE 53 4MATIC+ クーペ エディション ナイト カーボン（ISG）メルセデスAMG CLE 53 4MATIC+ クーペ エディション ナイト カーボン（ISG）

通常モデルで人気の高い有償オプション「AMGダイナミックパッケージ」と「レザーエクスクルーシブパッケージ」も標準装備する。「AMGダイナミックプラスパッケージ」ではサーキット走行に最適化された「RACE」モードと、前後トルク配分を0対100の完全FR固定状態で走行できるドリフトモードが追加される。また、マルチコントロールシートバックパッケージやシートベンチレーター（シートヒーター機能含む）も運転席・助手席に標準装備し、快適性も高めている。

《森脇稔》

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