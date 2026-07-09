ホンダ『フィット』改良新型、「Z」新設定と「RS」が内外装の質感向上…180万6200円から

ホンダは、コンパクトカー『フィット』をマイナーモデルチェンジし、7月10日に発売すると発表した。価格は180万6200円からだ。

【画像】ホンダ『フィット』改良新型

今回の変更では、スポーティさと快適性の両立を目指した「Z」を新たに設定した。あわせて「RS」の内外装の質感を高め、快適装備も充実させた。

タイプバリエーションは、従来の「BASIC」を「X」、同じく「HOME」を「Z」にそれぞれ変更する。さらに、ハイブリッド専用の「RS」と「CROSSTAR（クロスター）」を加え、4つのタイプとした。

ホンダ『フィット』改良新型の「Z」

Zは、エクステリアをRSと同様のスポーティでシャープなスタイリングにし、ブラック基調のインテリアに本革巻3本スポークのステアリングを採用した。シートヒーターやUV＋IRカットガラスなどを標準装備する。外装塗料に使用するクリア材の変更により、ボディーの艶感も向上させる。

ホンダ『フィット』改良新型の「RS」

スポーティタイプのRSは、フロントグリルやリアライセンスガーニッシュをブラック塗装とし、内装にはレッドステッチの専用スエードコンビシートやスポーツペダルを採用した。Honda CONNECTディスプレー＋ETC 2.0車載器やワイヤレス充電器、ステアリングヒーターなども標準装備とする。

また、助手席が回転して乗り降りをサポートする「助手席回転シート車」を設定した。ベースはZのハイブリッドとガソリンモデルだ。

さらに、手足の不自由な方の運転補助装置「Honda・テックマチックシステム」や、両足だけで運転操作できる「Honda・フランツシステム」をZとCROSSTARに設定する。フランツシステムの発売は今秋を予定している。