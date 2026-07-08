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スズキ『エブリイ』のデッドスペースを有効活用！ 専用「ダッシュボードトレイ」発売

クラフトワークスの『エブリイ』系列車専用ダッシュボードトレイ
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カー用品ブランド・CRAFTWORKS（クラフトワークス）から、スズキ『エブリイ』系列車専用ダッシュボードトレイの販売が開始された。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。税込み参考販売価格は2970円より。

【画像】クラフトワークスの『エブリイ』系列車専用ダッシュボードトレイ

同製品は、ダッシュボード上のデッドスペースを有効活用する車種専用設計のトレイ。スマホスタンドとスマホホルダーを搭載するほか、幅32cm・縦14.5cmのフリースペース収納も備えられている。取り付けは付属の両面テープをダッシュボードに貼り、トレイをメーターの上に置いて滑り止めマットをセットするだけで、工具不要・約30秒で設置が完了する。

クラフトワークスの『エブリイ』系列車専用ダッシュボードトレイクラフトワークスの『エブリイ』系列車専用ダッシュボードトレイ

素材には防水・耐熱・耐久性に優れたABS樹脂とシリコンゴムが採用されており、直射日光が当たるフロントウィンドウ近くの過酷な環境にも対応している。付属の滑り止めマットは走行中の振動による小物の落下やズレを防止し、丸洗いにも対応している。本体カラーはブラックのみで、サイズは縦23.5cm・横37cm・高さ8cm。

自動車整備士が国内の現車を用いてズレやぐらつきがないかを徹底検証しており、車種専用設計ならではのフィット感が確保されている。

適合車種はスズキ『エブリイバン』『エブリイワゴン』（DA17V, DA17W 2015年2月～）のほか、日産『NV100クリッパーバン』『クリッパーリオ』（DR17V, DR17W 2015年3月～）、三菱『ミニキャブバン』『タウンボックス』（DS17V, DS17W 2015年3月～）、マツダ『スクラムバン』『スクラムワゴン』（DG17V, DG17W 2015年3月～）で、いずれも全グレードが対象となっている。

クラフトワークスの『エブリイ』系列車専用ダッシュボードトレイクラフトワークスの『エブリイ』系列車専用ダッシュボードトレイ
《ヤマブキデザイン》

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