三菱『ミニキャブ バン』一部改良、新フロントデザインと安全機能強化…143万9900円から

三菱自動車は、軽商用車『ミニキャブ バン』にフロントデザインの変更や安全機能の強化などの一部改良を施し、全国の系列販売会社を通じて発売した。価格は143万9900円からだ。

【画像】三菱 ミニキャブ バン

今回の改良では、フロントデザインの刷新、内外装の質感向上、運転支援機能「三菱e-Assist」の機能強化、快適装備の充実を図り、幅広い使用シーンに対応するモデルとした。

エクステリアは、フロントバンパーやグリルのデザインを変更した。

インテリアは、デジタルスピードメーターおよびマルチインフォメーションディスプレイを全車に標準装備し、走行時の視認性を向上させるとともに、必要な車両情報を分かりやすく表示する。

ステアリングホイールのデザインを変更したほか、内装基調色をブラックで統一し、インテリアの質感を高めた。

安全機能では、「三菱e-Assist」の機能強化として、ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせた衝突被害軽減ブレーキシステム「デュアルセンサーブレーキサポート」の最新版を全車に標準装備した。

従来の前方車両や歩行者に加え、自転車や自動二輪車も検知対象とし、交差点での検知にも対応している。

このほか、低速時ブレーキサポート（前進・後退）、パーキングセンサー（フロント・リヤ）、車線逸脱抑制機能、発進お知らせ機能（先行車・信号切り替わり）、標識認識機能（車両進入禁止・一時停止・赤信号）なども採用し、先進安全装備をさらに充実させた。

また、「M」グレードに5速マニュアルトランスミッション（5速MT）車を設定したほか、LEDヘッドライトを全グレードに標準装備し、夜間の視認性を向上させている。