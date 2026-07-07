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富士急シティバス「富嶽ライナー」、三島駅～富士宮口五合目を約90分で直結…7月10日運行開始　

富士急シティバス「富嶽ライナー」
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富士急シティバスは、7月10日（金）から9月10日（木）の間、三島駅南口と富士山富士宮口五合目を約90分で結ぶ夏季限定の高速バス「富嶽ライナー」を運行する。

「富嶽ライナー」は昨年運行を開始した予約制の直行高速バスで、従来の路線バスに比べて所要時間を30分短縮し、乗り換えなしで座席を確実に確保できる点が登山客に好評を得た。昨シーズンの富士宮口五合目方面のバス利用者数は前年比165％と大幅に増加した。

今シーズンは運行本数をさらに2往復増便し、利便性を高める。また、クレジットカードやPayPayなどのキャッシュレス決済による事前予約に対応しており、当日は切符を購入する手間なく乗車できる。予約は「発車オ～ライネット」のウェブサービスで、利用日の1ヶ月前同日から15分前まで受け付ける。

さらに今季からは、富士登山客だけでなくファミリー層や3世代旅行などのレジャー需要にも対応するため、「富士サファリパーク」および「ぐりんぱ」を経由する新便を新設する。周辺観光施設へのアクセス向上を通じ、エリア全体の観光活性化にも貢献する狙いだ。

運行期間は2026年7月10日（金）～9月10日（木）。運行時刻は直行便

・三島駅南口発：5:30、6:45、12:00

・富士宮口五合目発：7:45、9:15、17:05

経由便（富士サファリパーク・ぐりんぱ・水ヶ塚公園経由）は

・三島駅南口発：9:10、10:10

・富士宮口五合目発：12:30、14:00、15:30

運賃（片道）は大人：3500円、小学生・幼児：1750円だ。

予約は発車オ～ライネット（ウェブ限定）にて受付。当日空席がある場合は乗車時に運賃を支払って利用可能。富士急コールセンターおよび富士急行バス各窓口での予約・変更・取消は取り扱わない。

《森脇稔》

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