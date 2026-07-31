日野、小型バス『リエッセⅡ』を改良…PCS性能を大幅強化し交差点での衝突検知に対応

日野自動車は、小型バス『リエッセⅡ』を改良し、発売した。

今回の改良の最大のポイントは、PCS（プリクラッシュセーフティ：衝突被害軽減ブレーキ）の性能強化だ。

これまで車両や歩行者が主な検知対象だったが、新たに自転車や自動二輪車にも対応。さらに直進時だけでなく、交差点での右折時に対向直進車や横断中の歩行者・自転車、出会い頭時の車両・自動二輪車の検知にも新たに対応した。ミリ波レーダーと単眼カメラを組み合わせて検出し、ブザーとディスプレイ表示で警告するとともに、プリクラッシュブレーキを作動させて衝突回避または被害軽減をサポートする。

また、新機能として「低速時加速抑制機能」を標準装備した。低速走行時に前方の歩行者・自転車・車両を検知した状態で、アクセルペダルが必要以上に強く踏み込まれた場合に、エンジン出力の抑制または弱いブレーキをかけることで加速を抑える仕組みだ。

急ブレーキ時にハザードランプを自動点滅させて後続車に注意を促す「緊急ブレーキシグナル」も新たに標準装備し、追突リスクの低減を図っている。

ドライバー支援機能では、交差点での信号変化や先行車の発進をブザーとディスプレイ表示でいち早く知らせる「発進遅れ告知機能（TMN）」を新搭載。右折矢印信号の検知にも対応している。

情報表示面では、7.0インチTFTカラーのマルチインフォメーションディスプレイとカラー液晶デジタルメーターを全車に標準搭載し、安全装備の作動状況や警告・アドバイスを視認性高く表示する。

東京地区希望小売価格（税抜）は、EXグレード（29人乗り・6速AT・167PS）が986万5000円、GXグレード（29人乗り・6速AT・147PS）が839万6100円となっている。

日野自動車は「商品品質」と「トータルサポート品質」を掛け合わせた「総合品質」を強みとして、安全性能やドライバー支援機能の向上を通じ、持続可能な社会の実現を目指すとしている。