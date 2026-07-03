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富士山五合目線に深夜便新設、バスタ新宿23時25分発…早朝登山ニーズに対応

富士急バスがバスタ新宿と富士山五合目（吉田口）を結ぶ高速バス「富士山五合目線」に深夜便を新設
  • 富士急バスがバスタ新宿と富士山五合目（吉田口）を結ぶ高速バス「富士山五合目線」に深夜便を新設

富士急グループの富士急バスは、バスタ新宿と富士山五合目（吉田口）を結ぶ高速バス「富士山五合目線」に深夜便を新設する。7月3日夜から運行を開始する。

新設されるのは1475便で、バスタ新宿を23時25分に出発し、富士山五合目（吉田口）に翌日午前2時（予定）に到着する。運行期間は2026年7月3日（金）から9月9日（水）まで。

近年、富士山では登山者の混雑緩和や安全性向上の観点から、登山時間帯の分散が求められている。これまで首都圏から公共交通機関のみで早朝登山を計画するには、前泊や複数回の乗り換えが必要なケースがあった。

今回の深夜直行便の新設により、バスタ新宿から乗り換えなしで富士山五合目まで移動できるようになる。御来光の鑑賞や混雑を避けた登山を計画しやすくなるほか、登山者の移動負担の軽減にもつながる。なお、吉田ルートでは山頂に到達する前でも、登山道の途中から御来光や雲海を望める場合がある。

運賃は窓口・コンビニ支払いで5800円、ハイウェイバスドットコムでのWEB予約・クレジットカード事前決済の場合は5500円（WEB割）となる。

予約は富士急コールセンター（営業時間8:00～18:00）またはハイウェイバスドットコムのWEB予約で受け付ける。

《森脇稔》

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