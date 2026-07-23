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沖縄・久米島町営バス「空港快走バス」、モバイルチケットをジョルダン「乗換案内」で販売開始

沖縄・久米島町営バス「空港快走バス」
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ジョルダンは、沖縄県久米島町の「久米島町営バス 空港快走バス」のモバイルチケットの販売を開始した。

モバイルチケットは、ジョルダンが経路検索サービス「乗換案内」で提供しているサービスで、スマートフォンで購入してそのまま利用できる。

■空港と主要スポットを結ぶ便利なバス

「久米島町営バス 空港快走バス」は、久米島空港の到着便・出発便にあわせて運行し、空港と主要なリゾートホテル3施設、兼城港、イーフ情報プラザを結ぶ路線だ。

大型バスならではのゆとりある車内と荷物収納スペースを備えており、大きな手荷物でも安心して利用できる。

■バス停と料金の詳細

各バス停の所要時間と料金（税込）は、

・サイプレスリゾート久米島前：空港から約5分、大人300円／小人150円

・兼城港：空港から約15分、大人600円／小人300円

・イーフ情報プラザ前・イーフビーチホテル前・久米アイランドホテル前：空港から約35分、大人800円／小人400円、だ。

空港発は途中バス停からの乗車、空港着は途中バス停での降車も可能。イーフ地区からの途中乗車・降車にも対応している。

■運行期間と利用方法

運行期間は7月17日（金）から8月31日（月）までの期間限定。モバイルチケットの利用期限は購入日から2週間だ。

チケットはApp StoreまたはGoogle Playで「乗換案内」と検索してアプリをダウンロードすることで購入できる。

ジョルダンは「乗換案内」のスマートフォンアプリの累計ダウンロード数が5500万を超えており、2018年7月にはJ MaaS株式会社を設立してMaaSビジネスを積極的に展開している。

《森脇稔》

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