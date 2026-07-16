ジョルダン「乗換案内」アプリ、近江バス・湖国バス夏休み1DAYパスをモバイルチケット販売…7月18日から利用可能

ジョルダンは、近江鉄道および湖国バスの「近江バス・湖国バス 夏休み1DAYパス」を、モバイルチケットとして発売した。

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モバイルチケットは、ジョルダンが提供する経路検索サービス「乗換案内」アプリで購入し、そのままスマートフォンで利用できるデジタルチケットサービスだ。

■チケット概要

チケット1枚で、近江鉄道バス・湖国バス全線が大人1人と小児2人まで1日乗り放題となる。価格は500円（税込）で、夏休み期間中の家族でのお出かけや観光に利用できる。

なお、大人（中学生以上）のみでの利用はできず、小児（小学生・幼児・乳児）が同行する場合に限り利用可能だ。

販売期間は8月31日まで。利用期間は2026年7月18日から8月31日までの夏休み期間限定で、有効期間は利用開始日当日のみとなる。

対象路線は近江鉄道バス・湖国バス全線だが、「江若バス」が運行する琵琶湖大橋線（エコバス）・まめバス・くるっとバス・伊吹山登山バス・ちょこっとバス・日野町営バスは対象外となる。

■滋賀県内の観光スポットも充実

近江鉄道バス・湖国バスが運行する滋賀県内には、歴史・自然・レジャーを楽しめる多彩な観光スポットが点在している。

近江八幡では八幡堀散策やロープウェーでの眺望、草津では滋賀県立琵琶湖博物館や水生植物公園みずの森、米原ではローザンベリー多和田など、家族で一日中楽しめるスポットが数多くある。

ジョルダンの「乗換案内」アプリは累計5500万ダウンロードを超えており、多くのユーザーの移動をサポートしている。