自動運転バス、北海道紋別市で7月27日から実証実験…オホーツク管内初

NTTドコモビジネス、北海道紋別市、北紋バス、先進モビリティの4者は、自動運転技術を活用した実証事業を2026年7月27日から8月9日まで実施すると発表した。

この実証はオホーツク管内で初めての自動運転バス実証であり、既存の路線バス網を活用しながら自動運転バスによる運行検証を行うものだ。実際の地域交通環境における安全性・有効性・利用者の受容性などを検証することを目的としている。内閣府の2025年度補正予算「地域未来交付金（地域未来推進型）」の採択を受けて実施する。

■背景と目的

紋別市では、人口減少・高齢化や運転手不足による公共交通の維持が課題となっている。また、豊富な観光資源を持ちながら、公共交通による観光地間の移動利便性に課題があり、観光客の周遊行動が限定されるという問題もある。

こうした背景から、主要観光地へのアクセス向上と市民・観光客双方の移動利便性向上を図るため、自動運転バスの実証を実施する。実証で得られたデータや利用者の反応をもとに、公共交通としての継続性や地域特性に応じた交通モデルの検討につなげる狙いもある。

■実証の概要

市内中心部からオホーツク紋別空港までの空港連絡路線に、主要観光地であるガリヤ地区を組み合わせた周遊ルートで自動運転バスを運行する。観光客と地域住民の双方の移動需要を踏まえた運行形態を検証する。

安全・安定した運行を支援するため、車両のカメラ映像や車両情報をNTTドコモビジネスが提供する5Gワイドを活用して遠隔監視拠点へ伝送し、運行中の車両を常時モニタリングする遠隔監視体制を構築する。

検証の観点は、

・実際の地域環境下における自動運転バスの安全性および安定性

・観光シーズンにおける移動手段としての有効性

・利用者の受容性や利便性に関する評価

・将来的な公共交通への展開に向けた課題の整理、だ。

■運行詳細

運行期間は2026年7月27日（月）から8月9日（日）まで。運行時刻は、

【紋別ターミナル発】

・9時20分（オホーツク流氷公園行）

・11時30分（オホーツク紋別空港行）

・14時30分（オホーツク流氷公園行）

【オホーツク流氷公園発】

・10時10分（紋別バスターミナル行）

・15時20分（紋別バスターミナル行）

【オホーツク紋別空港発】

・12時50分（紋別バスターミナル行）

料金は無料で、事前予約制となっている。