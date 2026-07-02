バックドアを網戸化！『キャラバン/NV350』用「アイズ-スクリーン」発売　価格は1万9800円

アイズが販売中のワンボックスのバックドア・リアゲートに取り付ける「アイズ-スクリーン」に、日産『キャラバン』（E26系/NV350 標準幅/標準ルーフ 4ドア/5ドア）向けが新登場。公式オンラインショップ価格は税込み1万9800円。

【画像】『キャラバン/NV350』向けが登場した「アイズ-スクリーン」

「アイズ-スクリーン」は、虫よけ・換気・目隠しの3つの機能を1枚のネットで実現する、車中泊ユーザーやアウトドア愛好家に向けたオリジナル製品だ。

これまで車中泊中に後部を換気しようとすると、虫の侵入や外からの視線が気になり、ドアを全開にしづらい場面が多かった。アイズ-スクリーンはこの悩みを解決するために開発された、防虫ネット・網戸・目隠しを兼ねる製品だ。ネットを装着したままでも、風はしっかり通しつつ虫はブロックし、車外からの視線もカットする。荷室での休憩や昼寝の際も、人目や虫を気にせず安心して過ごせる空間を作り出す。

『キャラバン/NV350』向けが登場した「アイズ-スクリーン」※ハイエースでの使用例

最大の特長は操作性の高さだ。車外・車内のどちらからも片手で楽々操作でき、上下・左右どちらの方向にも開放できる設計になっている。荷物の大きさや取り出したい位置に合わせて、開け方を自由にアレンジできる仕組みだ。上側だけを半分開ける、下側だけを開けて荷物を出し入れするなど、シーン別の使い分けが可能な点もポイント。ネットは巻き上げてポケットに収納すればスッキリまとまり、全開も可能。

取り付けに専用工具は不要で、車体ボディへの加工も一切必要としない。DIYでの取り付けが可能な設計になっており、販売中のハイエース向け製品の購入者レビューでも「初めての作業だったが取り付けられた」という声が寄せられている。

また、同社の他製品と組み合わせることで、さらに快適な車内空間が実現できる。すでに販売中のリアゲートサイドタープ「アイズ-ブロッカー」・リアゲートダンパーストッパー「アイズ-ストッパー」に今回「アイズ-スクリーン」が加わったことで、ハイエース向けに続いてキャラバン向けでも「アイズ3兄弟」が揃ったことになる。