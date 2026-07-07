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「北斗の拳」車中泊モデルは7台限定、777万円から…東京キャンピングカーショー2026で初公開へ

・ダイレクトカーズが『北斗の拳』コラボ車中泊モデルを7台限定で発売する

・価格は777万円（税込）から、抽選応募は2026年7月11日から9月13日まで

・天井の北斗七星演出や原哲夫氏直筆イラスト入り窓ボードなどを用意する

「世紀末車中泊伝説 北斗の拳 FIST OF THE NORTH STAR」
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ダイレクトカーズは、アニメ『北斗の拳 -FIST OF THE NORTH STAR-』とのコラボレーションモデル「世紀末車中泊伝説 北斗の拳 FIST OF THE NORTH STAR」を、7月11日より開催の『東京キャンピングカーショー2026』で初公開し、発売を開始する。

【画像】「北斗の拳」仕様のキャンピングカー

「世紀末車中泊伝説 北斗の拳 FIST OF THE NORTH STAR」「世紀末車中泊伝説 北斗の拳 FIST OF THE NORTH STAR」

販売台数は7台限定で、販売価格は777万円（税込）からを予定する。作品の世界観を車中泊仕様に落とし込み、外装や内装にデザインを反映した特別仕様となる。

ベース車は新車の『ハイエースワゴン』（8型モデル）の3ナンバー7人乗り。外装ではフロントブッシュバーやルーフトラックを装備する。内装はレザーや鉄板調素材、コンクリート調の壁材などを採用する。なお、外装パーツやアルミなどはオプションとしている。

「世紀末車中泊伝説 北斗の拳 FIST OF THE NORTH STAR」「世紀末車中泊伝説 北斗の拳 FIST OF THE NORTH STAR」

天井には北斗七星の演出を施し、車内で横になった際に北斗七星を見ながら眠れる体験をうたう。運転席まわりはレザー張りとし、ヘッドレストには作品ロゴ刺繍を入れる。

「世紀末車中泊伝説 北斗の拳 FIST OF THE NORTH STAR」「世紀末車中泊伝説 北斗の拳 FIST OF THE NORTH STAR」

リヤガラス部分にはオリジナルの窓埋めボードを配置し、右側にキャラクタービジュアル、原哲夫氏の直筆イラストと直筆サイン入りの特別仕様ボードを採用する。イラストのキャラクターはケンシロウ、ラオウ、トキ、ジャギの中から選択できるが、キャラクターポーズの指定はできない。

本モデルは7台限定の抽選販売で、予約応募期間は2026年7月11日（土）から9月13日（日）まで。東京キャンピングカーショー会場、またはダイレクトカーズ各店舗（鈴鹿店、厚木店、福岡店）で応募を受け付ける。応募後1週間以内に予約金を振り込み、1週間以内に振り込みを行った人が抽選対象となる。抽選に漏れた場合は予約金を返金する。抽選結果の発表は2026年9月末を予定する。

イベント終了後は実車を『ダイレクトカーズ ショールームATSUGI BASE』で展示する。公式サイトでは、現時点で店舗間の車両移動は予定していないとしている。

《森脇稔》

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