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ローソン1泊2500円の「車中泊サービス」、今年度内70店舗に拡大へ［新聞ウォッチ］

ローソン1泊2500円の「車中泊サービス」、今年度内70店舗に拡大へ（写真はイメージ）
  • ローソン1泊2500円の「車中泊サービス」、今年度内70店舗に拡大へ（写真はイメージ）
  • ローソン店舗駐車場での車中泊利用イメージ

夏休み期間中などにドライブ旅行の計画を立てるにも、歴史的な円安による訪日客の増加で旅館・ホテル代の高騰が足かせとなることも少なくないようだが、そんな中で、コンビニ大手のローソンは店舗の駐車場を利用する「車中泊サービス」の拡大に乗り出すという。

【画像】ローソン店舗駐車場での車中泊利用イメージ

きょうの日経が「ローソン車中泊 本格展開、ホテル高騰で代替需要」などと取り上げている。それによると、ローソンではすでに1年前の2025年夏から「車中泊」の実証サービスを千葉県内の7店舗で実施しているが、「騒音問題や近隣住民とのトラブルもなく十分な需要が見込める」と判断。

まず、7月17日から埼玉や静岡、愛知の3県の約30店舗で開始。その後、神奈川、三重、岐阜などにも順次対象地域を広げる計画で「2026年度内をめどに約70店舗に増やす」としている。

価格は1泊（チェックインは午後3時から10時、チェックアウトは午前10時まで）の利用料金は2500円で、一般社団法人・日本RV協会の「RVパーク」の専用サイトで予約し、クレジットでの事前決済が必要という。

ローソン店舗駐車場での車中泊利用イメージローソン店舗駐車場での車中泊利用イメージ

2026年7月6日付

●日野大型バス安全性向上 （読売・4面）

●米国250年、祝賀の裏で、各地で抗議、世論調査割れる （朝日・3面）

●F1英国グランプリ、アントネッリPP （朝日・11面）

●半導体投資リスク含み、AIブームメモリー市場過熱 （産経・1面）

●OPECプラス増産継続、5カ月連続、米イラン覚書初会合 （日経・3面）

●ローソン車中泊本格展開、年度内70店舗埼玉や静岡、ホテル高騰で代替需要 （日経・12面）

《福田俊之》

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