BMW『iX3』新型、新エントリーモデル「40」を今夏欧州で追加…航続637km

BMWは、新世代EVのノイエクラッセ第一弾モデル『iX3』新型に、新たなエントリーモデル「iX3 40」を今夏欧州で追加すると発表した。

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BMW iX3 新型

iX3 40は、ノイエクラッセ向けに新たに開発された第6世代BMWeDriveテクノロジー（Gen6）を搭載する。全コンポーネントが800V技術に対応しており、リアアクスルには高効率の電動励磁同期モーター（EESM）を統合している。

モーターの最高出力は235kW（320hp）、最大トルクは500Nmで、後輪を駆動する。0～100km/h加速は5.9秒、最高速度は200km/hを実現する。

BMW iX3 新型

高電圧バッテリーの使用可能エネルギー容量は82.6kWhで、最大300kWでの急速充電が可能だ。WLTPサイクルにおける最大航続距離は637kmに達する。

WLTP複合エネルギー消費量は14.5～17.3kWh/100kmで、CO2排出量はゼロ。航続距離はWLTPモードで534～637kmとなっており、CO2クラスはAに分類される。

また、最新の電子・ソフトウェアアーキテクチャを採用したノイエクラッセ技術により、これまでにない高い走行性能を実現するとしている。