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ヤマハ『YZF-R7』新車装着タイヤに、ブリヂストン「BATTLAX HYPERSPORT S23」採用

ヤマハ YZF-R7（参考画像）
  • ヤマハ YZF-R7（参考画像）
  • ブリヂストン「BATTLAX HYPERSPORT S23」フロント・120/70ZR17 M/C (58W)
  • ブリヂストン「BATTLAX HYPERSPORT S23」リア・180/55ZR17 M/C (73W)
  • ヤマハ『YZF-R7』の新車装着タイヤに採用されたブリヂストン「BATTLAX HYPERSPORT S23」
  • ヤマハ YZF-R7 ABS（ディープパープリッシュメタリックC）
  • ヤマハ YZF-R7 ABS（ディープパープリッシュメタリックC）
  • ヤマハ YZF-R7 ABS（ブラックメタリックX）
  • ヤマハ YZF-R7 ABS（ブラックメタリックX）

ブリヂストンは6月29日、ヤマハ発動機がモデルチェンジしたスーパースポーツ、ヤマハ『YZF-R7』の新車装着タイヤとして、モーターサイクル用プレミアムスポーツタイヤ「BATTLAX HYPERSPORT S23」（バトラックス ハイパースポーツ エスニーサン）を納入することを発表した。

【画像】「BATTLAX HYPERSPORT S23」とヤマハ『YZF-R7』

モデルチェンジした『YZF-R7』は、レースマシンを彷彿とさせる機能・性能・スタイルを洗練させるとともに、ストリートでも扱いやすい機能が多数盛り込まれたスーパースポーツモデルだ。軽さ、スリムさ、スポーツライディングにおけるコントロール性やコーナリング時のハンドリング性を高めるべく、車体周りが全面刷新。良好な走行安定性と接地感の向上に磨きがかけられ、ライダーが自信を持って扱えるスーパースポーツとして進化している。

ヤマハ YZF-R7 ABS（ディープパープリッシュメタリックC）ヤマハ YZF-R7 ABS（ディープパープリッシュメタリックC）

新車装着される「BATTLAX HYPERSPORT S23」には、従来品対比でショルダー部の溝比率とパタン剛性が最適化されており、接地性が向上。性能が全域で引き上げられながら、特にスポーツ走行に必要な高いドライグリップ性能と軽快なハンドリングが実現されている。

また、リアのパタンには接地面の排水性を向上させる独自技術「パルスグルーブ」が採用されており、優れたウェット性能も確保されている。「パルスグルーブ」は、脈動形状とディフレクターの採用により水の流れを均一化し、溝内を流れる水の速度を上げることで排水性を高める溝形状で、乗用車用タイヤや二輪車用タイヤに搭載されている技術だ。

ヤマハ『YZF-R7』の新車装着タイヤに採用されたブリヂストン「BATTLAX HYPERSPORT S23」ヤマハ『YZF-R7』の新車装着タイヤに採用されたブリヂストン「BATTLAX HYPERSPORT S23」

納入されるタイヤのサイズは、フロントが120/70ZR17 M/C （58W）、リアが180/55ZR17 M/C （73W）となっている。

今回の新車装着タイヤ採用は、車両開発段階からヤマハ発動機とブリヂストンが連携し、『YZF-R7』が求める走行性能への貢献が開発陣に認められたことで実現した。ブリヂストンは今後もプレミアムブランド「BATTLAX」を軸にプレミアム戦略を推進するとともに、企業コミットメント「Bridgestone E8 Commitment」のもと、ライダーへの「走るわくわく」の提供を継続していく方針だ。

《ヤマブキデザイン》

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