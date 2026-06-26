「サブウーファーボックス」は、使い勝手にもこだわれる！［低音を制する者はカーオーディオを制す］

クルマのドアに取り付けられるスピーカーはサイズ的な限界があり、超低音までをスムーズに鳴らせない。ゆえにカーオーディオでは、口径がより大きなスピーカー（サブウーファー）が使われることとなる。当連載はその実行を推奨し、実践法を多角的に解説している。

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◆どこにどう置きたいかも考えて、使いやすい「ボックス」をセルフプロデュース！

さて、「低音強化」を行うためのユニットである「サブウーファー」には、タイプ違いが3つある。「小型・薄型のパワードサブウーファー」、「ボックスサブウーファー」、「単体サブウーファー」、これらだ。

この中で導入のハードルがもっとも高いのは単体サブウーファーだ。なぜなら「ボックス」と「外部パワーアンプ」とを別途用意する必要があるからだ。しかし、それらに何を使うかも思案のしどころとなり、あれこれ考えるところも楽しみどころとなるがゆえに、愛好家の多くは敢えてこれを選択している。

で、どんなボックスを用意するとどんなサウンドが得られるかについてを前回の記事にて説明したが、ボックスをワンオフする場合には“使い勝手”にもこだわれる。どこにどのように搭載したいかその都合に合わせて、使いやすいボックスに仕上げられるのだ。そこもボックスを自前で用意する場合の利点となる。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:ピットハウスコスギ＜香川県＞）。

◆「サブウーファーボックス」は仕様的には2タイプある。“箱載せ”と“埋め込み”！

なお「サブウーファーボックス」は、仕様的には2タイプに分類できる。1つが箱載せタイプで、もう1つが「埋め込みタイプ」だ。前者はつまりは単体のボックスで、それをトランク等の好きな場所にポンと置くようにして設置する。対して後者は、トランクフロアやトランクのサイドウォールに埋め込んで搭載することとなる。

で、それぞれには利点と不利点とがあるので説明していこう。まず「箱載せタイプ」は比較的に省コストで仕上げられることがメリットだ。そしてどのような形に作っても良いわけなので、音にこだわって大きめに仕上げても良く、逆に積載性を優先させてコンパクトに作っても良い。このように設計上の自由度が高いこともすなわち利点だ。

そしてトランクにたくさん荷物を積みたいときには、一旦降ろせる。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ:ピットハウスコスギ＜香川県＞）。

◆「箱載せタイプ」なら、物理的なサウンドチューニングも実行可能！

また、置き場所を自由に変えられる点もメリットとなる。というのもサブウーファーボックスは、どこに置くかでも鳴り方が変化する。例えば「位相合わせ」が上手くいかないときに置き場所を変えることで物理的なチューニングを行える。また、音を壁やフロアに反射させることで低音のさらなる増強を図れる。

しかし、トランクスペースの積載性を少なからずスポイルしてしまうことがデメリットとなる。

対して「埋め込みタイプ」は、トランクの積載性に影響が出にくいことが最大の利点だ。場合によってはトランクフロアをかさ上げすることもあるのでそうすると多少はスペースを削ることにもなるわけだが、そうであってもトランクを広々使える。

しかし、コストはこちらの方が多くかかる。構造が複雑化する場合が多いからだ。そしてサイズ的な自由度が低くなることもデメリットだ。スペースに収めることが優先されるので、小さめに作らざるを得なくなりがちだ。

今回は以上だ。次回は「低音のチューニング」について説明予定だ。お読み逃しのなきように。