ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

積水化学「REAL SCHILD DIFFUSION」、みんカラ上半期第1位…デッドニング用品で評価

2026上半期 カーオーディオ、ビジュアル デッドニング用品部門第1位：『REAL SCHILD DIFFUSION(レアルシルト・ディフュージョン)』
  • 2026上半期 カーオーディオ、ビジュアル デッドニング用品部門第1位：『REAL SCHILD DIFFUSION(レアルシルト・ディフュージョン)』

積水化学工業の環境・ライフラインカンパニーが手がけるデッドニング製品が、カー用品のユーザー評価ランキングで上位を獲得した。

積水化学は、素材を使用した製品『REAL SCHILD DIFFUSION（レアルシルト・ディフュージョン）』が、「みんカラ」の「パーツオブザイヤー2026上半期 カーオーディオ、ビジュアル デッドニング用品部門」で第1位を受賞したと発表した。

同じ部門で『REAL SCHILD（レアルシルト）』も第4位に入った。

「みんカラ」はLINEヤフーが運営するカーライフSNSで、「パーツオブザイヤー」は約3000メーカー・4万5000商品を対象に、ユーザーレビューをもとに評価・集計するランキングだ。

積水化学によると、今回の受賞は、自動車室内の音質改善に貢献するデッドニングパーツとしてユーザーから高い評価を得た結果だとしている。

『REAL SCHILD』は2004年に積水化学とイース・コーポレーションの共同開発で誕生し、カーオーディオ、ビジュアル デッドニング用品部門が創設された2013年以降、10年連続でランクインしている。2023年と2024年は年間第1位を獲得し、現在も継続してランクインしているという。

『REAL SCHILD DIFFUSION』は2006年発売で、2025年の年間第1位に続き、2026年上半期でも第1位となった。

積水化学は今後もパートナー企業との連携を強化し、市場ニーズに即した高付加価値製品の開発を進めるとしている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

積水化学

LINEヤフー

カーオーディオ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES DreamNews