積水化学、自動車の内外装ソリューション展示へ…人とくるまのテクノロジー展2026

積水化学グループは、5月27日から29日まで、パシフィコ横浜で開催される「人とくるまのテクノロジー展 2026 YOKOHAMA」に出展する。

同社はブースで、デザイン性や快適性の向上に加え、環境に配慮したサステナブル技術や安全性を含む素材の機能・性能を紹介する。今回は高機能プラスチックスカンパニーに加え、環境・ライフラインカンパニー、コーポレート部門も参画し、グループの製品・技術を結集した横断的な取り組みとして展示する。

展示は「デザイン・快適性」「安全性」「環境対応」をキーワードに、自動車の内外装など次世代モビリティのニーズに対応するソリューションを示す。具体的には、デザイン自由度の向上、乗員の快適性向上、安全性・耐久性の強化、軽量化・環境負荷低減を掲げる。

主な展示として、サステナブル織物のドアトリムモックやトランクトリムモック、カラー合皮「AURORADE 表皮材」のドアトリムモック、循環型リサイクルポリプロピレン（PCR材）を用いたPCR成形品のバックドアパネルモックを用意する。

また、合わせガラス用中間膜「S-LEC」シリーズを中心に、機能を体感できるデモ機も展示する。HUD（ヘッドアップディスプレイ）の視認性向上に向けた「S-LEC Wedge Shaped Film」、調光ガラスのON／OFFを実演する「S-LEC Opt Light 調光向けソリューション」、遮音性能の違いを聴覚で体感できる「S-LEC 遮音中間膜 SV & SQ」、遮熱効果を手で体感できる「S-LEC 遮熱中間膜プレミアムUVブロッキングフィルム UA01」を予定する。

積水化学グループは長期ビジョン「Vision 2030」で、「Innovation for the Earth」などをビジョンステートメントとして掲げ、事業活動を進めている。