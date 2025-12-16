ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

積水化学、高機能プラスチックスと環境・ライフラインが初の合同出展へ…SEMICON JAPAN 2025

  • 積水化学グループのSEMICON JAPAN 2025ブースイメージ

積水化学工業は、12月17日から19日まで東京ビッグサイトで開催される「SEMICON JAPAN 2025」に出展すると発表した。

SEMICON JAPANは、半導体産業における製造技術、装置、材料をはじめ、車やIoT機器などのスマートアプリケーションまでをカバーするエレクトロニクス製造サプライチェーンの国際展示会。今回は半導体パッケージング、基板実装分野のトッププレイヤーが集結する「APCS」「ADIS」「MIS」との同時開催となる。

積水化学グループは今回初めて、高機能プラスチックスカンパニーと環境・ライフラインカンパニーが合同で出展。半導体関連の最先端ニーズに応える各種製品を紹介する。

高機能プラスチックスカンパニーからは、UV剥離テープ「SELFAシリーズ」、Epoxy Filling Flux、熱硬化型層間絶縁フィルム「Build-up Dielectric Material」、極微細・高アスペクト形成材インクジェット用インク、超高熱伝導放熱シート、セキスイクリーンUNボトルシリーズなどを展示する。

環境・ライフラインカンパニーからは、超純水用パイプ・継手を開発品として実物初展示する。同製品は先端半導体製造における超純水用配管のPFASフリー化に対応したもの。

会場は東京ビッグサイト東7-6ホール(ブースNo. E-6241)。入場には事前の来場登録(無料)が必要となる。

《森脇稔》

