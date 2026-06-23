物流現場の人手不足解消へ、AIマニュアル「Teachme Biz」をスタディストが紹介…九州・東アジア国際物流総合展 2026

リーンオペレーションの実現を支援するスタディストは、6月24日（水）～25日（木）にマリンメッセ福岡で開催される「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」の「保管業務効率化ゾーン（ブース：BP-11）」に出展する。

ブースではプロの実演販売士によるライブプレゼンテーションを随時開催するほか、AIマニュアル「Teachme Biz（ティーチミー・ビズ）」の最新機能を体験できる。また、6月25日（木）にはA館にて出展者プレゼンテーションセミナーにも登壇する。

現在、運輸倉庫業では正社員不足や人手不足による倒産が増加するなど、物流業界を取り巻く環境は厳しさを増している。

現場では「人が足りない→教える余裕がない→定着せずやめていく→さらに人が足りない」という悪循環が生じており、事業停滞リスクを回避するためには「人が教えなくても動ける現場」づくりが急務となっている。

スタディストは、物流現場の早期戦力化と生産性向上を両立するAIマニュアル「Teachme Biz」によって、この課題の解決を支援する。

個別ブースのデモンストレーションでは、撮影した動画からAIがマニュアルや手順書を半自動で作成・更新する最新機能を実際に体験できる。

「忙しくて作成や教育の時間がない」という現場の課題をAIが解消し、属人化の排除や誤出荷削減につなげる具体的な方法を紹介する。あわせて、業務フローを簡単に可視化する新サービス「Teachme Process（ティーチミー・プロセス）」についても案内する。

展示会2日目の6月25日（木）14:30～15:00には、A館セミナー会場にて出展者プレゼンテーションセミナーに登壇する。テーマは「物流品質の低下を招く原因と対策 ～現場の早期戦力化と標準化の実現を支える、AIマニュアル活用術～」で、九州営業部部長の栗林賢吾氏が登壇する。参加は来場者マイページからの事前申込が必要だ。