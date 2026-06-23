東大発のAI自動発注サービス「α-発注」、infonervが出展へ…九州・東アジア国際物流総合展 2026

infonervは、6月24日（水）・25日（木）にマリンメッセ福岡で初開催される「九州・東アジア国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」に出展する。

同展は、国内外の最新物流機器・システム・情報などのソフトとハードを一堂に集め、商談・交易振興・技術向上・情報提供・人的交流などを促進することを目的としたロジスティクス・物流の総合展だ。

「輸配送効率化ゾーン」「保管業務効率化ゾーン」など4つのゾーンで構成され、多数の企業がブースを構え、その場で商談・個別相談・情報収集が可能となっている。また、講演・セミナーでは企業事例や各社の最新動向も発信される。

会期中は、建設・建築に関連する「九州ホーム＆ビルディングショー」「九州建設開発総合展」「九州災害リスク対策推進展」「九州インフラ保守保全展」「九州猛暑対策展」「九州労働安全衛生展」の計6展も同時開催される。

infonervのブース（BA-09）では、東京大学発のAI自動発注サービス「α-発注」の操作画面を実際に確認できるデモを用意している。

さらに、「α-発注」を導入した際の自社の在庫改善余地を確認できる無料AIシミュレーションの案内も行う。「自社の場合、どの程度改善余地があるのか」を可視化できるとしている。

「α-発注」は、過去の販売データや季節変動、トレンドを分析し、AIが需要を予測することで、商品ごとに最適な発注数量を自動算出するサービスだ。需要変動や仕入条件を加味した発注リストも自動生成する。

これにより、過剰発注の抑制、在庫切れによる売り逃しリスクの低減、発注業務の効率化、属人化の解消を実現し、在庫最適化を支援する。

infonervは、東京大学先端物流科学寄付研究部門で特任准教授を務める江崎貴裕氏を中心に2021年4月に設立されたAI企業。在庫を抱える事業者の課題を解決するデータソリューションを提供している。