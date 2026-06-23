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自動倉庫システム、ファクテムが実機デモへ…九州・東アジア国際物流総合展 2026

ファクテムのブースイメージ
  • ファクテムのブースイメージ
  • パレットシャトル
  • マルチシャトル

電池製造のトータルエンジニアリングを手がけるファクテムは、6月24日（水）・25日（木）にマリンメッセ福岡（福岡市博多区）で開催される国内最大の物流専門展「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」に出展する。

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今回の出展は、搬送制御システムを手掛けるオルリンクと、AMR（自律移動ロボット）を展開するヘッズとの3社共同出展となる。

ブースでは、ファクテムが製造する「マルチシャトル倉庫」および「パレットシャトル倉庫」の実機展示とデモンストレーションを実施。オルリンクの搬送制御システム、ヘッズのAMRと組み合わせた物流自動化のワンストップ提案を行う。

近年、物流現場では人手不足・コスト上昇・在庫管理の複雑化が、製造・流通・食品・EC事業者など業界を問わず共通の課題となっている。

ファクテムは製造ラインで培った自動搬送技術をベースに、業種・規模・既存設備の有無を問わず導入できる自動倉庫ソリューションを展開している。パレットシャトルとマルチシャトルを用いた高密度自動倉庫システムは、幅広い業界での採用実績を持つ。

今回の展示では、2025年2月に資本業務提携を締結したオルリンクとの「ハード～ソフト一体型」ソリューションも紹介する。

ブースでは、4方向マルチシャトルシステムとパレットシャトルシステムの実機を展示し、限られたスペースを有効活用しながら入出庫作業の効率化と省人化を実現する方法を具体的に提案する。

《森脇稔》

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