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物流DXサービス「ロジポケ」、 X Mileが展示へ…九州・東アジア 国際物流総合展 2026

・X Mile株式会社が2026年6月24日～25日にマリンメッセ福岡で開催される「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」に出展する。

・物流事業者向けSaaS「ロジポケ」では安全教育管理・労務管理・バース管理などのデモを体験でき、事故削減や利益率改善の事例も紹介される。

・HRプラットフォーム「クロスワーク」は登録者数70万人超・取引事業所数2万社以上を誇り、ドライバーなど物流人材の採用課題解決を支援する。

X Mileの物流DXサービス「ロジポケ」ブースイメージ
  • X Mileの物流DXサービス「ロジポケ」ブースイメージ

X Mile（クロスマイル）は、6月24日（水）～25日（木）にマリンメッセ福岡で開催される「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」に出展する。小間位置はBU-11。

同社は物流事業者向けSaaS・プラットフォーム「ロジポケ」と、物流業・建設業・製造業に特化した転職サイト「クロスワーク」を主力サービスとして提供している。

「ロジポケ」は、物流・倉庫業界における「働き手不足」や「労働生産性の改善」といった課題解決を支援するクラウドサービスだ。安全教育管理・労務管理・監査対策・経営管理など幅広い業務領域に対応し、従来は紙や表計算ソフトで管理していた請求書や受発注情報をクラウド上で一元管理できる点が特徴である。

展示ブースでは、安全教育動画やバース管理のデモ画面を実際に体験できる。また、運賃交渉や配車・労働効率の向上による利益率改善、導入企業における軽微～重大事故の削減事例、シフト管理機能を活用した勤務計画の最適化なども紹介される。

HRプラットフォーム「クロスワーク」は、物流・建設・製造などノンデスク業界に特化した人材採用システムだ。登録者数は全国70万人超、取引事業所数は2万社以上にのぼり、上場企業を含む大手グループへの導入実績もある。ドライバーや施工管理、整備士など職種に特化した人材紹介サービスも展開している。

同社は「業務効率化と人材戦略の両面から、持続可能な物流体制の構築を提案する」としている。

《森脇稔》

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