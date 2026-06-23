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鴻池運輸、定温物流や最新技術「コノマップ」紹介へ…九州・東アジア 国際物流総合展 2026

KONOIKEグループのブースイメージ
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鴻池運輸は、6月24日（水）～25日（木）にマリンメッセ福岡 B館・A館（一部）で初開催される「九州・東アジア 国際物流総合展 INNOVATION EXPO 2026」に、KONOIKEグループとして出展する。

今回の出展では、「九州域内の物流ネットワーク」「九州から日本全国に向けた物流ネットワーク」「九州から海外に向けた物流ネットワーク」「最新技術の取り組み」という4つの枠組みを通じて、KONOIKEグループの幅広いサービスを紹介する。ブース位置はBR-01。

九州域内の物流ネットワーク

KONOIKEグループの九州産交運輸株式会社が2026年4月に開設した鳥栖定温流通センターを中心とする物流ネットワークを紹介する。

九州から日本全国に向けた物流ネットワーク

全国の定温物流ネットワーク、医療サプライチェーン全体にサービスを提供する「Hospital Logistics」、航空貨物定温輸送サービスなどを紹介する。

九州から海外に向けた物流ネットワーク

精密部品や工場建設に応じたプラント輸送など幅広い製品を対象とする海上・航空貨物のフォワーディング、倉庫や流通加工などの付帯サービスを紹介する。

最新技術の取り組み

鴻池運輸が開発した設備点検業務を効率化する業務支援システム「コノマップ」を活用した、物流現場の課題を解決する最新技術を紹介する。

また、6月25日（木）10:30～11:00にはB館2階会議室にて、九州産交運輸をはじめとするKONOIKEグループの推しサービスをテーマにしたプレゼンテーションセミナーも実施予定だ。

《森脇稔》

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